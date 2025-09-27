Режиссер скончался 26 сентября на 60-м году жизни

27 сентября 2025, 16:55, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Маргарита Симоньян рассказала, где и когда пройдет прощание с ее супругом Тиграном Кеосаяном, ушедшим из жизни 26 сентября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT обратилась ко всем, кто "не знал Тиграна лично и все же любит его". Журналистка написала, что прощание с ее мужем состоится 28 сентября в 15:00. Оно пройдет в Москве, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

«Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности – такие сейчас правила. Спасибо, что молились, что любили и любите его», – сказано в публикации Симоньян.

Напомним, российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Около девяти месяцев он находился в состоянии комы в одной из московских кардиологических клиник. Его госпитализировали в конце декабря 2024 года в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия медперсонала, Кеосаян перенес клиническую смерть.

Симоньян не назвала диагноз, с которым был госпитализирован ее муж. Журналистка лишь сообщила, что у Кеосаяна "давно-давно очень больное сердце".