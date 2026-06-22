По горячим следам: на Алтае нашли подозреваемых в незаконной охоте на лося

Причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края ущерб составил 80 тысяч рублей

22 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Мужчина с оружием / Оружие / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Первомайском районе сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной охоте на лося. По данным правоохранителей, мужчины добыли животное без соответствующего разрешения, а мясо разделили между собой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Поводом для проверки стало обращение охотинспектора, который сообщил в полицию о факте незаконного отстрела лося. В семи километрах от села Новоберезовка на месте разделки туши он обнаружил фрагмент шкуры животного с пулевым отверстием.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности предполагаемых браконьеров. При поддержке бойцов ОМОН были задержаны двое местных жителей в возрасте 41 и 45 лет.

По оценке специалистов, ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, составил 80 тысяч рублей.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли мясо лося, которое мужчины успели поделить между собой. На допросе фигуранты пояснили, что планировали использовать добычу для личных нужд.

Кроме того, в доме одного из задержанных правоохранители изъяли зарегистрированное оружие — карабин, гладкоствольное ружье и патроны. У второго мужчины, ранее судимого за кражу, были обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья и боеприпасы. За незаконное хранение оружия мужчину привлекут к административной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). На время следствия обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.