Бродячие собаки устроили охоту на домашних животных в Алтайском крае. Фото

Наряду с собаками угрозу домашним животным представляют и дикие хищники

08 сентября 2025, 08:54, ИА Амител

Хищники / "Баевский Голос"

Жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки. Все это уже обернулось потерями для сельчан, пишет Telegram-канал "Баевский Голос".

Сообщения о гибели домашних птиц и кроликов поступают сразу из нескольких населенных пунктов – Верх-Чуманка, Прослауха и Баево. В некоторых селах жалуются на стаи бездомных собак. По словам местных жителей, это бывшие домашние питомцы, которых отпустили хозяева. Теперь животные сбиваются в стаи и охотятся на кур.

С дикими хищниками ситуация еще сложнее. Точно установить, кто именно проникает во дворы, пока не удалось. В райцентре за одну ночь хищник уничтожил 13 бройлеров весом по 5–6 килограммов каждый.

«По словам хозяев, утром они обнаруживают большой подкоп в хозяйственные постройки и тушки мертвых птиц и животных», – сообщает Telegram-канал.

Сельчане опасаются, что без мер защиты число нападений будет только расти, и просят власти обратить внимание на проблему.

