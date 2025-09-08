НОВОСТИОбщество

Бродячие собаки устроили охоту на домашних животных в Алтайском крае. Фото

Наряду с собаками угрозу домашним животным представляют и дикие хищники

08 сентября 2025, 08:54, ИА Амител

Хищники / "Баевский Голос"

Жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки. Все это уже обернулось потерями для сельчан, пишет Telegram-канал "Баевский Голос".

Сообщения о гибели домашних птиц и кроликов поступают сразу из нескольких населенных пунктов – Верх-Чуманка, Прослауха и Баево. В некоторых селах жалуются на стаи бездомных собак. По словам местных жителей, это бывшие домашние питомцы, которых отпустили хозяева. Теперь животные сбиваются в стаи и охотятся на кур.

С дикими хищниками ситуация еще сложнее. Точно установить, кто именно проникает во дворы, пока не удалось. В райцентре за одну ночь хищник уничтожил 13 бройлеров весом по 5–6 килограммов каждый.

«По словам хозяев, утром они обнаруживают большой подкоп в хозяйственные постройки и тушки мертвых птиц и животных», – сообщает Telegram-канал.

Сельчане опасаются, что без мер защиты число нападений будет только расти, и просят власти обратить внимание на проблему.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:57:33 08-09-2025

инопланетяне завезли собак и бросили, редиски

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:30 08-09-2025

К чему эти недофото?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:44 08-09-2025

Лабрадор стал бродячим, может надо вначале разбираться и написать что собака без присмотра не ответственных хозяев.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:00 08-09-2025

Всегда говорил что дикие собаки это проблема, даже в городах

  5 Нравится
Ответить
