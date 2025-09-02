Пермяк, которому питбули разорвали руку, намерен устроить самосуд на собаками

С момента нападения полиция не предприняла никаких шагов в поиске собак и хозяина

02 сентября 2025, 15:06, ИА Амител

В отношении хозяина питбулей отказались возбуждать дело / Источник фото: Ural Mash

В Перми отказались возбуждать уголовное дело в отношении хозяина питбулей, которые весной покалечили прохожего. Инцидент произошел 15 апреля, когда владелец собак по имени Александр привязал их к столбу и ушел, однако животные сорвались и набросились на проходящего мимо мужчину. Пострадавший, Андрей, получил серьезные травмы руки и восстанавливался полгода, лишь недавно сумев вернуться к работе. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Сам потерпевший утверждает, что полиция все это время не предпринимала никаких действий. По его словам, стражи порядка ссылаются на то, что не могут найти хозяина животных, хотя его имя и фотографии есть в базах МВД, а сам он публично выступал в СМИ, уверяя, что его питомцы "безобидные".

«По словам Андрея, если правоохранители не примут меры, он может устроить самосуд», – пишет канал.

ГУ МВД России по Пермскому краю

25.05.2025 в отдел полиции Мотовилихинского района Перми из медучреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина, который сообщил, что его покусала собака. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что пострадавший получил травму в лесном массиве - в месте, не запрещенном для выгула собак. Опрошены оба участника инцидента.

Материал по результатам проверки направлен по подведомственности в государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия решения, о чем было сообщено пострадавшему.

Еще один случай нападения собак произошел в апреле текущего года в Свердловском районе краевого центра. По данному факту проведены необходимые экспертизы, получены медицинские заключения. На основании собранных материалов сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.