Пермяк, которому питбули разорвали руку, намерен устроить самосуд на собаками
С момента нападения полиция не предприняла никаких шагов в поиске собак и хозяина
02 сентября 2025, 15:06, ИА Амител
В Перми отказались возбуждать уголовное дело в отношении хозяина питбулей, которые весной покалечили прохожего. Инцидент произошел 15 апреля, когда владелец собак по имени Александр привязал их к столбу и ушел, однако животные сорвались и набросились на проходящего мимо мужчину. Пострадавший, Андрей, получил серьезные травмы руки и восстанавливался полгода, лишь недавно сумев вернуться к работе. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Сам потерпевший утверждает, что полиция все это время не предпринимала никаких действий. По его словам, стражи порядка ссылаются на то, что не могут найти хозяина животных, хотя его имя и фотографии есть в базах МВД, а сам он публично выступал в СМИ, уверяя, что его питомцы "безобидные".
«По словам Андрея, если правоохранители не примут меры, он может устроить самосуд», – пишет канал.
ГУ МВД России по Пермскому краю
25.05.2025 в отдел полиции Мотовилихинского района Перми из медучреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина, который сообщил, что его покусала собака. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что пострадавший получил травму в лесном массиве - в месте, не запрещенном для выгула собак. Опрошены оба участника инцидента.
Материал по результатам проверки направлен по подведомственности в государственную ветеринарную инспекцию Пермского края для принятия решения, о чем было сообщено пострадавшему.
Еще один случай нападения собак произошел в апреле текущего года в Свердловском районе краевого центра. По данному факту проведены необходимые экспертизы, получены медицинские заключения. На основании собранных материалов сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.
15:28:17 02-09-2025
хозяина стоит наказать
15:35:32 02-09-2025
Карать во имя справедливости нужно без публичной огласки своих действий в интернет-пространстве.
Сначала нужно публично простить хулигана, его собак, и вообще простить всех хулиганов и всех собак.
А уже потом вспомнить, что месть это блюдо, которое подают холодным и без шума.
15:37:45 02-09-2025
+
16:22:10 02-09-2025
И правильно сделает.
14:25:32 03-09-2025
Не говори - делай.
22:11:15 19-09-2025
Кокошки хозяина скормить местным собачкам, а его собачек на фарш и тоже скормить местным бомжам. И пусть собачатник икает всю оставшуюся жизнь.