НОВОСТИСпорт

Бронзовый призер Олимпиады по биатлону признался в измене своей девушке в прямом эфире

Он отметил, что в последние месяцы спорт отошел для него на второй план

11 февраля 2026, 12:53, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru
Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

Бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, сделал откровенное признание о личной жизни. В интервью телеканалу NRK спортсмен рассказал, что изменил своей возлюбленной и сообщил ей об этом лишь неделю назад.

По словам Легрейда, полгода назад он встретил "любовь всей своей жизни", однако спустя три месяца совершил ошибку. «Для меня это было самое тяжелое время в жизни», — признался биатлонист. Он отметил, что в последнее время спорт отошел для него на второй план, а мысли заняты только одной девушкой.

Спортсмен добавил, что сожалеет о случившемся и о том, что не может разделить с любимой свои эмоции от олимпийской медали. В прямом эфире он решил публично выразить ей свои чувства.

Золото в индивидуальной гонке завоевал норвежец Йохан-Олав Ботн, серебряную медаль получил француз Эрик Перро. Бронза досталась Стурле Холму Легрейду.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Италии / Фото: David J. Phillip/AP/TASS

Как прошло открытие Олимпийских игр — 2026 в Италии

Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе
НОВОСТИСпорт

Спорт
Читайте также в сюжете: Олимпийские игры – 2026

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:04:57 11-02-2026

Ну Норг, что с него взять.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:30 11-02-2026

Обычный перебор с выборочно разрешенными Вадой средствами. Оно ж и на мозги тоже влияет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:34 11-02-2026

А вообще, он же не из похоти, а от нехватки. Вердикт: Виновата сама.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:18 11-02-2026

Стурла, ты олимпийский чемпион, соберись....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:54:04 11-02-2026

Гость (16:04:18 11-02-2026) Стурла, ты олимпийский чемпион, соберись....... Да с девками своими, ты Стурла разберись))

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров