Бронзовый призер Олимпиады по биатлону признался в измене своей девушке в прямом эфире

11 февраля 2026, 12:53, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

Бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, сделал откровенное признание о личной жизни. В интервью телеканалу NRK спортсмен рассказал, что изменил своей возлюбленной и сообщил ей об этом лишь неделю назад.

По словам Легрейда, полгода назад он встретил "любовь всей своей жизни", однако спустя три месяца совершил ошибку. «Для меня это было самое тяжелое время в жизни», — признался биатлонист. Он отметил, что в последнее время спорт отошел для него на второй план, а мысли заняты только одной девушкой.

Спортсмен добавил, что сожалеет о случившемся и о том, что не может разделить с любимой свои эмоции от олимпийской медали. В прямом эфире он решил публично выразить ей свои чувства.

Золото в индивидуальной гонке завоевал норвежец Йохан-Олав Ботн, серебряную медаль получил француз Эрик Перро. Бронза досталась Стурле Холму Легрейду.