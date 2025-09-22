Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей

22 сентября 2025, 10:24, ИА Амител

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в понедельник утром, 22 сентября, автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Социалистическом.

На место ДТП прибыла машина скорой помощи. Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей.

