Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей
22 сентября 2025, 10:24, ИА Амител
Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле в понедельник утром, 22 сентября, автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Социалистическом.
На место ДТП прибыла машина скорой помощи. Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей.
Ранее Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле.
10:29:04 22-09-2025
Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Был бы регулируемым - такое бы не произошло. Властям наплевать на жизни горожан.
11:19:28 22-09-2025
Гость (10:29:04 22-09-2025) Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ П... Ну там опасный переход - не очевидный для водителей.
12:08:37 22-09-2025
Гость (11:19:28 22-09-2025) Ну там опасный переход - не очевидный для водителей. ... Неочевиден он только для слепых водителей
11:39:18 22-09-2025
Гость (10:29:04 22-09-2025) Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ П... Ахахахах. То ли мало у нас сбивают, иногда и насмерть, на регулируемых. А то и вообще на тротуаре. Постойте где-нибудь на Красноармейском - почти всегда найдется чудила, который пролетит на свой красный. Про Кордон вообще молчу - фуры летят, когда уже зеленый пешеходам горит вообще постоянно.
11:29:23 22-09-2025
Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для водителей сразу станет очевидным.
11:35:37 22-09-2025
Гость (11:29:23 22-09-2025) Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для... Ну типа сбивают просто по приколу, штраф же маленький, да?
15:55:14 22-09-2025
Гость (11:35:37 22-09-2025) Ну типа сбивают просто по приколу, штраф же маленький, да?... Штраф маленький, что на подсознании действует как некое "разрешение" относиться несерьёзно к пешеходным переходам
12:11:46 22-09-2025
Гость (11:29:23 22-09-2025) Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для... Очевидным должно быть обоим сторонам как водителю так и пешеходу. Про 0-Zero здесь кто либо слышал? Полное Разделение ТС и Пешеходов
14:46:21 22-09-2025
Переход там не совсем простой, во первых справа из за березок подходящих практически не видно, а сейчас пешеходы считают себя бессмертными и шагают совсем не глядя на дорогу, во вторых в это время суток солнце ярко светит прямо в глаза водителя едущего от Соца в сторону Молодежки, что существенно уменьшает видимость и поэтому водителям в такой ситуации просто необходимо максимально снижать скорость.