НОВОСТИПроисшествия

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей

22 сентября 2025, 10:24, ИА Амител

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в понедельник утром, 22 сентября, автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Социалистическом.

На место ДТП прибыла машина скорой помощи. Обстоятельства происшествия неизвестны, как и состояние пострадавшей.

Ранее Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле.

Появилось видео момента наезда Subaru на женщину, переходившую улицу в Новоалтайске

Жители района отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:29:04 22-09-2025

Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Был бы регулируемым - такое бы не произошло. Властям наплевать на жизни горожан.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:28 22-09-2025

Гость (10:29:04 22-09-2025) Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ П... Ну там опасный переход - не очевидный для водителей.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

12:08:37 22-09-2025

Гость (11:19:28 22-09-2025) Ну там опасный переход - не очевидный для водителей. ... Неочевиден он только для слепых водителей

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:18 22-09-2025

Гость (10:29:04 22-09-2025) Обстоятельства происшествия известны - это НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ П... Ахахахах. То ли мало у нас сбивают, иногда и насмерть, на регулируемых. А то и вообще на тротуаре. Постойте где-нибудь на Красноармейском - почти всегда найдется чудила, который пролетит на свой красный. Про Кордон вообще молчу - фуры летят, когда уже зеленый пешеходам горит вообще постоянно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:23 22-09-2025

Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для водителей сразу станет очевидным.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:37 22-09-2025

Гость (11:29:23 22-09-2025) Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для... Ну типа сбивают просто по приколу, штраф же маленький, да?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:14 22-09-2025

Гость (11:35:37 22-09-2025) Ну типа сбивают просто по приколу, штраф же маленький, да?... Штраф маленький, что на подсознании действует как некое "разрешение" относиться несерьёзно к пешеходным переходам

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:46 22-09-2025

Гость (11:29:23 22-09-2025) Увеличить штраф до 15тр за непропуск пешехода на зебре - для... Очевидным должно быть обоим сторонам как водителю так и пешеходу. Про 0-Zero здесь кто либо слышал? Полное Разделение ТС и Пешеходов

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:46:21 22-09-2025

Переход там не совсем простой, во первых справа из за березок подходящих практически не видно, а сейчас пешеходы считают себя бессмертными и шагают совсем не глядя на дорогу, во вторых в это время суток солнце ярко светит прямо в глаза водителя едущего от Соца в сторону Молодежки, что существенно уменьшает видимость и поэтому водителям в такой ситуации просто необходимо максимально снижать скорость.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров