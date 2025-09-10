Август получился не очень-то "летним", поэтому надежда осталась только на сентябрь

10 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Барнаульский дендрарий / Фото: amic.ru

Лето в Алтайском крае в 2025 году выдалось не слишком-то жарким. Особенно разочаровал август, который запомнился не очень высокими температурами и большим количеством дождей. Теперь жителям региона остается надеяться лишь на то, что сентябрь окажется более приятным в плане погоды.

О том, стоит ли ждать бабьего лета на Алтае в 2025 году и когда оно может наступить, – в материале amic.ru.

1 Началось ли бабье лето на Алтае в 2025 году? Сейчас в регионе тепло, но на бабье лето это не похоже. В актуальном прогнозе, опубликованном на сайте регионального Гидрометцентра , указаны данные только на ближайшие три дня. Согласно им, температура в ближайшее время будет в пределах +20 градусов, но не выше. А по территории края местами ожидаются еще и дожди. К тому же нет информации о том, сколько продержится даже такая (теплая, но не жаркая) погода.

2 Когда в Алтайский край может прийти бабье лето? Есть большая вероятность, что никогда. Ранее телеканал "Толк" спросил о бабьем лете замначальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера. Специалист дал неутешительный прогноз. По его словам, классического бабьего лета в этом году в регионе ждать не стоит. Люцигер отметил, что 20-градусное тепло – это уже удача для региона в нынешнем сентябре

3 Прогнозируют ли синоптики жару в Алтайском крае в сентябре 2025 года? Нет. Еще раз напомним, что региональный Гидрометцентр дает прогнозы лишь на ближайшие три дня – там никакой жары не ожидается. Что будет дальше, можно лишь предполагать, опираясь на данные погодных сервисов. Например, Gismeteo вообще не прогнозирует на сентябрь жаркие дни с температурой выше даже 20 градусов. По данным портала, хороший трехдневный период ожидается в начале следующей недели: будет ясно, солнечно и довольно тепло. Но после этого в регион, как ожидается, придут пасмурные дни и дожди, а температура будет лишь снижаться. Отметим, что погодные сервисы нередко ошибаются. Достоверную информацию дает лишь Гидрометцентр, но их прогнозы краткосрочны.