НОВОСТИОбщество

Будет ли бабье лето в Алтайском крае в 2025 году и когда оно может прийти?

Август получился не очень-то "летним", поэтому надежда осталась только на сентябрь

10 сентября 2025, 12:40, ИА Амител

Барнаульский дендрарий / Фото: amic.ru
Барнаульский дендрарий / Фото: amic.ru

Лето в Алтайском крае в 2025 году выдалось не слишком-то жарким. Особенно разочаровал август, который запомнился не очень высокими температурами и большим количеством дождей. Теперь жителям региона остается надеяться лишь на то, что сентябрь окажется более приятным в плане погоды.

О том, стоит ли ждать бабьего лета на Алтае в 2025 году и когда оно может наступить, – в материале amic.ru.

1

Началось ли бабье лето на Алтае в 2025 году?

Сейчас в регионе тепло, но на бабье лето это не похоже. В актуальном прогнозе, опубликованном на сайте регионального Гидрометцентра, указаны данные только на ближайшие три дня. Согласно им, температура в ближайшее время будет в пределах +20 градусов, но не выше. А по территории края местами ожидаются еще и дожди. К тому же нет информации о том, сколько продержится даже такая (теплая, но не жаркая) погода.
2

Когда в Алтайский край может прийти бабье лето?

Есть большая вероятность, что никогда. Ранее телеканал "Толк" спросил о бабьем лете замначальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера. Специалист дал неутешительный прогноз. По его словам, классического бабьего лета в этом году в регионе ждать не стоит. Люцигер отметил, что 20-градусное тепло – это уже удача для региона в нынешнем сентябре.
3

Прогнозируют ли синоптики жару в Алтайском крае в сентябре 2025 года?

Нет. Еще раз напомним, что региональный Гидрометцентр дает прогнозы лишь на ближайшие три дня – там никакой жары не ожидается.
Что будет дальше, можно лишь предполагать, опираясь на данные погодных сервисов. Например, Gismeteo вообще не прогнозирует на сентябрь жаркие дни с температурой выше даже 20 градусов. По данным портала, хороший трехдневный период ожидается в начале следующей недели: будет ясно, солнечно и довольно тепло. Но после этого в регион, как ожидается, придут пасмурные дни и дожди, а температура будет лишь снижаться.
Отметим, что погодные сервисы нередко ошибаются. Достоверную информацию дает лишь Гидрометцентр, но их прогнозы краткосрочны.
4

А когда бабье лето обычно приходит в Алтайский край?

Для наших мест традиционное время для прихода бабьего лета – середина сентября. Обычно жара возвращается в период примерно с 14-го по 24-е число. Впрочем, это лишь усредненные показатели: каждый год это случается по-разному. К сожалению, бывает и так, что бабье лето не приходит вообще. Вполне вероятно, что так и будет в этом году.
Снег в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Снег ожидается на Алтае в конце сентября

Погода будет дождливой, пасмурной и прохладной в первый месяц осени
НОВОСТИАлтай
Алтайский край Погода

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:02:11 10-09-2025

здрасьте, бывало и в октябре

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
4

15:32:15 10-09-2025

Гость (13:02:11 10-09-2025) здрасьте, бывало и в октябре... В 1988 году весь сентябрь был теплый и я купался в Оби. Температура воды около 18 градусов, воздуха до 30.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:18 10-09-2025

мало того что нищий до безобразия, так еще нормальной погоды здесь не бывает

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:05 10-09-2025

Гость (13:02:18 10-09-2025) мало того что нищий до безобразия, так еще нормальной погоды... Кошка бросила котят, это .... виноват?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:00 10-09-2025

Жаль...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
как говорится

16:06:19 10-09-2025

какие бабы, такое и лето...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:55:43 11-09-2025

как говорится (16:06:19 10-09-2025) какие бабы, такое и лето...... Сказало яйценосное существо

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аноним

02:31:01 11-09-2025

А мне кажется лето было жаркое и длинное, наступила в апреле, только август чуть был свежим, но не холодным, и зима теплая была и сейчас тепло, что жаловаться не понимаю

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

09:18:51 11-09-2025

Аноним (02:31:01 11-09-2025) А мне кажется лето было жаркое и длинное, наступила в апреле... Просто в этом году был сдвиг примерно на месяц. В мае была погода характерная для июня, а июнь был жаркий (до +40) как в июле, июль же был похож на август, ночи холодные и.т.д.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галия.

08:06:59 11-09-2025

Бабье лето это вам не лето , на самом деле ещё в средних веках знали, что в этом промежутке может быть и не тёпло и не жарко, но может быть и жарко ,просто это время так называли.

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров