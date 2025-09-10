Будет ли бабье лето в Алтайском крае в 2025 году и когда оно может прийти?
Август получился не очень-то "летним", поэтому надежда осталась только на сентябрь
Лето в Алтайском крае в 2025 году выдалось не слишком-то жарким. Особенно разочаровал август, который запомнился не очень высокими температурами и большим количеством дождей. Теперь жителям региона остается надеяться лишь на то, что сентябрь окажется более приятным в плане погоды.
О том, стоит ли ждать бабьего лета на Алтае в 2025 году и когда оно может наступить, – в материале amic.ru.
Началось ли бабье лето на Алтае в 2025 году?
Сейчас в регионе тепло, но на бабье лето это не похоже. В актуальном прогнозе, опубликованном на сайте регионального Гидрометцентра, указаны данные только на ближайшие три дня. Согласно им, температура в ближайшее время будет в пределах +20 градусов, но не выше. А по территории края местами ожидаются еще и дожди. К тому же нет информации о том, сколько продержится даже такая (теплая, но не жаркая) погода.
Когда в Алтайский край может прийти бабье лето?
Есть большая вероятность, что никогда. Ранее телеканал "Толк" спросил о бабьем лете замначальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера. Специалист дал неутешительный прогноз. По его словам, классического бабьего лета в этом году в регионе ждать не стоит. Люцигер отметил, что 20-градусное тепло – это уже удача для региона в нынешнем сентябре.
Прогнозируют ли синоптики жару в Алтайском крае в сентябре 2025 года?
Нет. Еще раз напомним, что региональный Гидрометцентр дает прогнозы лишь на ближайшие три дня – там никакой жары не ожидается.
Что будет дальше, можно лишь предполагать, опираясь на данные погодных сервисов. Например, Gismeteo вообще не прогнозирует на сентябрь жаркие дни с температурой выше даже 20 градусов. По данным портала, хороший трехдневный период ожидается в начале следующей недели: будет ясно, солнечно и довольно тепло. Но после этого в регион, как ожидается, придут пасмурные дни и дожди, а температура будет лишь снижаться.
Отметим, что погодные сервисы нередко ошибаются. Достоверную информацию дает лишь Гидрометцентр, но их прогнозы краткосрочны.
А когда бабье лето обычно приходит в Алтайский край?
Для наших мест традиционное время для прихода бабьего лета – середина сентября. Обычно жара возвращается в период примерно с 14-го по 24-е число. Впрочем, это лишь усредненные показатели: каждый год это случается по-разному. К сожалению, бывает и так, что бабье лето не приходит вообще. Вполне вероятно, что так и будет в этом году.
13:02:11 10-09-2025
здрасьте, бывало и в октябре
15:32:15 10-09-2025
Гость (13:02:11 10-09-2025) здрасьте, бывало и в октябре... В 1988 году весь сентябрь был теплый и я купался в Оби. Температура воды около 18 градусов, воздуха до 30.
13:02:18 10-09-2025
мало того что нищий до безобразия, так еще нормальной погоды здесь не бывает
13:42:05 10-09-2025
Гость (13:02:18 10-09-2025) мало того что нищий до безобразия, так еще нормальной погоды... Кошка бросила котят, это .... виноват?
13:13:00 10-09-2025
Жаль...
16:06:19 10-09-2025
какие бабы, такое и лето...
03:55:43 11-09-2025
как говорится (16:06:19 10-09-2025) какие бабы, такое и лето...... Сказало яйценосное существо
02:31:01 11-09-2025
А мне кажется лето было жаркое и длинное, наступила в апреле, только август чуть был свежим, но не холодным, и зима теплая была и сейчас тепло, что жаловаться не понимаю
09:18:51 11-09-2025
Аноним (02:31:01 11-09-2025) А мне кажется лето было жаркое и длинное, наступила в апреле... Просто в этом году был сдвиг примерно на месяц. В мае была погода характерная для июня, а июнь был жаркий (до +40) как в июле, июль же был похож на август, ночи холодные и.т.д.
08:06:59 11-09-2025
Бабье лето это вам не лето , на самом деле ещё в средних веках знали, что в этом промежутке может быть и не тёпло и не жарко, но может быть и жарко ,просто это время так называли.