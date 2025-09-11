Букмекерские конторы могут попасть в "белый список" Минцифры
В министерстве подтвердили, что готовят расширение списка
11 сентября 2025, 10:40, ИА Амител
Сайт букмекерской компании "Фонбет" мог быть включен в "Реестр социально значимых сервисов". Об этом заявили в Минцифры вечером 9 сентября после публикации материала "Коммерсанта".
Ранее издание сообщило, что вместе с "Фонбет" в перечень попали "Пикабу", "Дром" и ряд других ресурсов. Однако в ведомстве опровергли эти сведения, подчеркнув, что сайт букмекерской компании не планируется включать в список.
«Перечень интернет-ресурсов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. На втором этапе в него войдут СМИ, банки и аптечные сервисы», – уточнили в Минцифры.
Ранее сообщалось, что американская платформа для видеосвязи Zoom может быть заблокирована в России в ближайшее время.
конечно, ведь они "кого надо" конторы.....
11:58:00 11-09-2025
Ну то есть они уже в открытую формируют белый список, маскируя это заботой о безопасности.