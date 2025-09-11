Букмекерские конторы могут попасть в "белый список" Минцифры

В министерстве подтвердили, что готовят расширение списка

11 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Сайт букмекерской компании "Фонбет" мог быть включен в "Реестр социально значимых сервисов". Об этом заявили в Минцифры вечером 9 сентября после публикации материала "Коммерсанта".

Ранее издание сообщило, что вместе с "Фонбет" в перечень попали "Пикабу", "Дром" и ряд других ресурсов. Однако в ведомстве опровергли эти сведения, подчеркнув, что сайт букмекерской компании не планируется включать в список.

«Перечень интернет-ресурсов, доступных во время ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. На втором этапе в него войдут СМИ, банки и аптечные сервисы», – уточнили в Минцифры.

