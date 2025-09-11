Звонки в Telegram и WhatsApp уже ограничили – на очереди и другие программы

11 сентября 2025, 06:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России в ближайшее время могут заблокировать крупные зарубежные сервисы для видеосвязи Zoom и Google Meet. Напомним, ранее российские власти уже ограничили функцию звонков в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Но если их чаще всего использовали для личного общения, то Zoom и Google Meet наиболее востребованы для рабочих конференций.

О том, какие приложения вполне могут заменить Zoom и Google Meet в случае их блокировки, – в нашем материале.

1 "Яндекс Телемост" Программа для видеоконференций, разработанная компанией "Яндекс", уже пользуется большой популярностью. Функционал во многом повторяет тот же Zoom. В бесплатной версии в разговоре одновременно может участвовать до 100 участников, а максимальная длительность беседы – восемь часов. Единственный минус – в приложении нельзя сделать запись видеоконференции. Тем не менее такие функции вполне подходят для многих российских небольших компаний. Все эти ограничения снимаются в платной версии "360" – разговор можно вести сколько угодно, да еще и записать все на диск.

2 Teleboss Еще одна популярная программа для деловых видеоконференций – Teleboss. Ее особенность – в мощнейшей интеграции с нейросетями, благодаря которой можно, например, анализировать внимание аудитории. Это позволяет эффективно использовать приложение для проведения вебинаров. Есть удобные функции не только записи видео, но и обработки полученного материала, а также текстовая транскрипция разговора. В бесплатной версии звонок ограничен 45 минутами. Стоимость премиум-версии – 990 рублей в месяц, но в течение недели все эти функции можно попробовать бесплатно.

3 SaluteJazz встроенная функция записи мероприятий;

демонстрация экрана докладчика;

нанесение водяных знаков;

доступ для участников без регистрации по ссылке;

реакции, инструмент "поднять руку", чат;

модерирование камер и микрофонов участников. Это приложение для видеоконференций, которое разрабатывает "Сбер". В бесплатной версии в одном разговоре может участвовать до 100 человек. Функции во многом повторяют тот же Zoom: Платные тарифы добавляют ряд функций, включая зал ожидания для пользователей и расшифровку речи спикера.

4 "МТС Линк Встречи" Программа, которая раньше была известна как webinar.ru, сейчас входит в экосистему МТС и поддерживается этой компанией. В целом функции такие же, как и в большинстве подобных приложений. Это универсальное решение для компаний, которое обеспечивает стабильную видеосвязь. Бесплатная версия подразумевает лимит в 60 минут и 30 участников. Платный тариф начинается от 15,6 тысячи рублей в год.