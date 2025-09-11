НОВОСТИОбщество

Какие приложения могут заменить Zoom и Google Meet, которым грозит блокировка в России?

Звонки в Telegram и WhatsApp уже ограничили – на очереди и другие программы

11 сентября 2025, 06:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России в ближайшее время могут заблокировать крупные зарубежные сервисы для видеосвязи Zoom и Google Meet. Напомним, ранее российские власти уже ограничили функцию звонков в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Но если их чаще всего использовали для личного общения, то Zoom и Google Meet наиболее востребованы для рабочих конференций.

О том, какие приложения вполне могут заменить Zoom и Google Meet в случае их блокировки, – в нашем материале.

1

"Яндекс Телемост"

Программа для видеоконференций, разработанная компанией "Яндекс", уже пользуется большой популярностью. Функционал во многом повторяет тот же Zoom.
В бесплатной версии в разговоре одновременно может участвовать до 100 участников, а максимальная длительность беседы – восемь часов. Единственный минус – в приложении нельзя сделать запись видеоконференции. Тем не менее такие функции вполне подходят для многих российских небольших компаний.
Все эти ограничения снимаются в платной версии "360" – разговор можно вести сколько угодно, да еще и записать все на диск.
2

Teleboss

Еще одна популярная программа для деловых видеоконференций – Teleboss. Ее особенность – в мощнейшей интеграции с нейросетями, благодаря которой можно, например, анализировать внимание аудитории. Это позволяет эффективно использовать приложение для проведения вебинаров. Есть удобные функции не только записи видео, но и обработки полученного материала, а также текстовая транскрипция разговора.
В бесплатной версии звонок ограничен 45 минутами. Стоимость премиум-версии – 990 рублей в месяц, но в течение недели все эти функции можно попробовать бесплатно.
3

SaluteJazz

Это приложение для видеоконференций, которое разрабатывает "Сбер". В бесплатной версии в одном разговоре может участвовать до 100 человек. Функции во многом повторяют тот же Zoom:
  • встроенная функция записи мероприятий;
  • демонстрация экрана докладчика;
  • нанесение водяных знаков;
  • доступ для участников без регистрации по ссылке;
  • реакции, инструмент "поднять руку", чат;
  • модерирование камер и микрофонов участников. 

Платные тарифы добавляют ряд функций, включая зал ожидания для пользователей и расшифровку речи спикера.

4

"МТС Линк Встречи"

Программа, которая раньше была известна как webinar.ru, сейчас входит в экосистему МТС и поддерживается этой компанией. В целом функции такие же, как и в большинстве подобных приложений. Это универсальное решение для компаний, которое обеспечивает стабильную видеосвязь.
Бесплатная версия подразумевает лимит в 60 минут и 30 участников. Платный тариф начинается от 15,6 тысячи рублей в год.
5

"Труконф"

Еще один российский сервис, предназначенный для проведения видеоконференций. Пользователям доступны:
  • демонстрация экрана во время видеосвязи;
  • добавление материалов во время вебинара;
  • голосования, опросы, тестирования;
  • запись мероприятия;
  • встроенный мессенджер.

Есть и бесплатная версия, и несколько тарифных планов, подходящих под определенные требования компании. Из особенностей – можно проводить видеоконференции по закрытой локальной сети.

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

06:23:30 11-09-2025

Zangi норм приложение.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:50:38 17-09-2025

Гость (06:23:30 11-09-2025) Zangi норм приложение.... Невероятно, но аудио звонки чисто работают даже при 2g

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А

21:50:46 12-09-2025

Я не понимаю зачем тогда блокировать ватсап и телегу если есть возможность по этим программам преступникам общаться?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Динамит

11:48:28 17-09-2025

Всё забыли хороший пример , когда на блокировку Ютуба списали 27 миллионов рублей , а потом сказали это их устаревшие серверы тупят. Вопрос - а зачем тогда 27 миллионов распилили ?

  0 Нравится
Ответить
