В России в ближайшее время могут заблокировать крупные зарубежные сервисы для видеосвязи Zoom и Google Meet. Напомним, ранее российские власти уже ограничили функцию звонков в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Но если их чаще всего использовали для личного общения, то Zoom и Google Meet наиболее востребованы для рабочих конференций.
О том, какие приложения вполне могут заменить Zoom и Google Meet в случае их блокировки, – в нашем материале.
1
"Яндекс Телемост"
Программа для видеоконференций, разработанная компанией "Яндекс", уже пользуется большой популярностью. Функционал во многом повторяет тот же Zoom.
В бесплатной версии в разговоре одновременно может участвовать до 100 участников, а максимальная длительность беседы – восемь часов. Единственный минус – в приложении нельзя сделать запись видеоконференции. Тем не менее такие функции вполне подходят для многих российских небольших компаний.
Все эти ограничения снимаются в платной версии "360" – разговор можно вести сколько угодно, да еще и записать все на диск.
2
Teleboss
Еще одна популярная программа для деловых видеоконференций – Teleboss. Ее особенность – в мощнейшей интеграции с нейросетями, благодаря которой можно, например, анализировать внимание аудитории. Это позволяет эффективно использовать приложение для проведения вебинаров. Есть удобные функции не только записи видео, но и обработки полученного материала, а также текстовая транскрипция разговора.
В бесплатной версии звонок ограничен 45 минутами. Стоимость премиум-версии – 990 рублей в месяц, но в течение недели все эти функции можно попробовать бесплатно.
3
SaluteJazz
Это приложение для видеоконференций, которое разрабатывает "Сбер". В бесплатной версии в одном разговоре может участвовать до 100 человек. Функции во многом повторяют тот же Zoom:
встроенная функция записи мероприятий;
демонстрация экрана докладчика;
нанесение водяных знаков;
доступ для участников без регистрации по ссылке;
реакции, инструмент "поднять руку", чат;
модерирование камер и микрофонов участников.
Платные тарифы добавляют ряд функций, включая зал ожидания для пользователей и расшифровку речи спикера.
4
"МТС Линк Встречи"
Программа, которая раньше была известна как webinar.ru, сейчас входит в экосистему МТС и поддерживается этой компанией. В целом функции такие же, как и в большинстве подобных приложений. Это универсальное решение для компаний, которое обеспечивает стабильную видеосвязь.
Бесплатная версия подразумевает лимит в 60 минут и 30 участников. Платный тариф начинается от 15,6 тысячи рублей в год.
5
"Труконф"
Еще один российский сервис, предназначенный для проведения видеоконференций. Пользователям доступны:
демонстрация экрана во время видеосвязи;
добавление материалов во время вебинара;
голосования, опросы, тестирования;
запись мероприятия;
встроенный мессенджер.
Есть и бесплатная версия, и несколько тарифных планов, подходящих под определенные требования компании. Из особенностей – можно проводить видеоконференции по закрытой локальной сети.
06:23:30 11-09-2025
Zangi норм приложение.
21:50:38 17-09-2025
Гость (06:23:30 11-09-2025) Zangi норм приложение.... Невероятно, но аудио звонки чисто работают даже при 2g
21:50:46 12-09-2025
Я не понимаю зачем тогда блокировать ватсап и телегу если есть возможность по этим программам преступникам общаться?
11:48:28 17-09-2025
Всё забыли хороший пример , когда на блокировку Ютуба списали 27 миллионов рублей , а потом сказали это их устаревшие серверы тупят. Вопрос - а зачем тогда 27 миллионов распилили ?