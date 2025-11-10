Барнаульцы пожаловались на "булочки дорблю" в магазине

По словам покупателей, выпечка с плесенью продавалась с самого утра

10 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Булочка с плесенью / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка пожаловались на булочки с плесенью, которые продавались в "Пятерочке". О находке рассказала участница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".

По словам женщины, испорченная выпечка продавалась в магазине с самого утра. В шутку она назвала их "булочками дорблю".

Покупатели возмущены, что такие продукты оказались на полках, они требуют от сети обратить внимание на качество и сроки хранения. Руководство магазина ситуацию пока не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что продажи продуктов питания в России за сентябрь – октябрь 2025 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.