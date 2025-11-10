Барнаульцы пожаловались на "булочки дорблю" в магазине
По словам покупателей, выпечка с плесенью продавалась с самого утра
10 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка пожаловались на булочки с плесенью, которые продавались в "Пятерочке". О находке рассказала участница Telegram-канала "Черное и Белое Барнаул".
По словам женщины, испорченная выпечка продавалась в магазине с самого утра. В шутку она назвала их "булочками дорблю".
Покупатели возмущены, что такие продукты оказались на полках, они требуют от сети обратить внимание на качество и сроки хранения. Руководство магазина ситуацию пока не прокомментировало.
Ранее сообщалось, что продажи продуктов питания в России за сентябрь – октябрь 2025 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Магазинщики страх потеряли.Хлеб стратегический товар.Вспомните что стало с производителями детского питания в Китае в 2015 году (там был обман покупателя и тоже по важному товару ) Растрел прилюдно (хотелось бы что бы прокуратура отсчиталась об этом инциденте.
11:50:10 10-11-2025
В сетевых магазинах вобще невозможно стало продукты покупать, одно пальмовое масло, гормоны роста и плесень... потом все гадаем откуда рост онкологии
В интернете полно роликов как такие сладости пекут из переработанной муки полученной из просроченного хлеба, поэтому они с первых часов с грибком плесени...
12:37:03 10-11-2025
Гость (11:50:10 10-11-2025) В сетевых магазинах вобще невозможно стало продукты покупать... продуктовые сети укрупняются, пожирая более мелкие. Так диктуются цены. Качество продуктов никакое. У нас в крае "монетка" ("Лента") залезла во все населенные пункты, поэтому закрылись много магазинов МП.
13:19:19 10-11-2025
Гость (11:50:10 10-11-2025) В сетевых магазинах вобще невозможно стало продукты покупать... В Инетернете полно всяких роликов. Так что, как говорится, свинья грязи найдёт...
12:40:27 10-11-2025
Ничего они не понимают. Пусть еще пожалуются на сыр с плесенью.