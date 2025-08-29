Правда ли, что булочные превращаются в кофейни и какая выпечка сейчас популярна у горожан?

По словам директора сети "Пироговъ", конкуренция в сфере сейчас только растет

Сегодня булочные есть чуть ли не на каждой улице Барнаула. Чтобы выжить в условиях конкуренции, владельцы постоянно меняют формат и расширяют ассортимент. И сейчас многие пекарни уже стали похожи на кофейни, где есть выпечка для вегетарианцев или постящихся, а также услуги доставки. Исполнительный директор сети булочных "Пироговъ" Михаил Ардышев рассказал amic.ru, как пекарни сегодня борются за потребителей и что особенно любят барнаульцы.

"Все перестраиваются"

Большой популярностью у барнаульцев пользуются сдобные булочки, особенно – бриошь со сливочным маслом, утверждает Ардышев.

Но чтобы найти подход к каждому клиенту, булочные расширяют ассортимент. Сегодня здесь можно купить не только выпечку для вегетарианцев или постящихся, но также домашние полуфабрикаты, напитки собственного производства, чаи и даже попкорн. Тренд сегодняшнего дня – универсализация, то есть переход от классической булочной к формату кофейни. Растет популярность услуги доставки.

«Чтобы конкурировать, все перестраиваются: продают полуфабрикаты, например, пельмени, манты, кто-то превращается в гастромаркет, а кто-то – в кофейню со столиками, булочками и напитками. Последний вариант – самый востребованный. Мы тоже закупаем кофемашины и собираемся поставить столы. Без напитков, полуфабрикатов, товаров для детей, бакалеи трудно развиваться», – пояснил Ардышев.

Есть запрос на здоровое питание: продукты из муки цельнозерновой, отрубной, с пророщенными семенами.

«Такие булки более полезные и менее калорийные. Но помните: чтобы выпечка не нанесла вред фигуре, важно не переедать», – подчеркнул Ардышев.

"Удешевление – путь в никуда"

Конкуренция в сфере активно растет, подчеркнул Ардышев. Так, за десять лет в городе появилось много новых предпринимателей. Впрочем, не у всех опыт оказался успешным. Частые ошибки новичков – открывают булочные "не там" и не с тем ассортиментом, не заботятся о качестве продукции, допускают "просрочку", экономят на хорошем оборудовании для выпечки. Да и в целом очень многие думают, что открыть булочную недорого.

«Открыть булочную стоит несколько миллионов рублей. Все зависит от квадратуры и формата, но даже без строительства цеха это уже до 10 млн рублей», – поясняет Ардышев.

Конкуренцию булочным составляют и сети фастфуда. Впрочем, по словам эксперта, настоящие булочки они не заменят.

«Шаурма не заменит булки утром или вечером, торт или другие сладости, плетенки и так далее», – отметил он.

Супермаркеты тоже "забирают" у булочных клиентов, ведь часто в торговых сетях выпечка дешевле, чем в пекарнях. Впрочем, бизнесмен утверждает, что "любая продукция из супермаркета по качеству не сравнится с выпечкой ручной работы".

«Супермаркеты делают выпечку на комбинатах и замораживают. Мы же выпекаем сразу из свежезаведенного теста на местах. В булочных есть разный сегмент: и премиум-позиции вроде сладостей и полуфабрикатов ручной работы, и эконом. Но многие покупатели все же хотят себя побаловать и приобрести качественный продукт. Удешевление – путь в никуда. Многие на него встали, но это ухудшает качество», – отметил Ардышев.

При этом цены на выпечку за последние пять лет выросли от 50 до 200% в зависимости от категории товара. И часть ассортимента, которая ранее относилась к среднему или даже эконом-сегменту, попала в премиум, говорит эксперт.

Еще одна проблема булочных – кадровый дефицит. Поэтому сейчас пекарни сами готовят себе кадры: обучают людей без опыта.

Ардышев указывает, что сегодня среднему бизнесу оказывает поддержку государство. Например, "Пироговъ" в 2022 году выиграл грант на 300 тысяч рублей, которые потратил на приобретение печи и тестомеса. Также комитет по предпринимательству Барнаула регулярно приглашает бизнесменов на ярмарки, гастрофестивали и другие мероприятия, где у предпринимателей есть возможность показать горожанам свою продукцию и найти своего покупателя.

