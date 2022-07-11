Барнаульский завод мехпрессов представил колесные диски для тракторов на Дне сибирского поля
Продукция вызвала большой интерес у аграриев Алтайского края и других регионов, а также Монголии и Казахстана
Барнаульский завод мехпрессов подвел итоги участия в форуме «День сибирского поля-2022». Здесь предприятие представило несколько видов своей продукции — различные поковки, трубы для дождевальных машин и колесные диски для крупной сельскохозяйственной техники. Продукция нашла потенциальных заказчиков среди представителей аграрного сектора.
«Наибольший интерес участников форума вызвали колесные диски производства Барнаульского завода мехпрессов. Многие оценили возможность заказать их у отечественного производителя — ранее такие изделия можно было приобрести только за границей. Готовность заказать колесные диски для тракторов и комбайнов выразили не только предприятия Алтайского края и других регионов, но и предприятия Монголии и Казахстана», — рассказала заместитель директора по маркетингу Анна Ферапонтова.
Выставочный павильон предприятия посетила делегация в составе полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева, заместителя Министра сельского хозяйства России Андрея Разина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки. Анатолий Серышев также проявил интерес к колесным дискам, отметив это уникальное производство, не имеющего аналогов на территории России, как яркий пример импортозамещения.
Сергей Ферапонтов рассказывает Анатолию Серышеву и Виктору Томенко о новой продукции / Фото: Барнаульский завод мехпрессов
«Выставка дает возможность развивать межотраслевое сотрудничество, обмениваться опытом, демонстрировать новинки производства и находить рынки сбыта. Правительство Алтайского края создает и развивает для нас такие площадки, задача же производителей — наращивать объемы производства, расширять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции», — подчеркнул руководитель группы промышленных предприятий Сергей Ферапонтов.
Ферапонтов также добавил, что с каждым годом всё больше предприятий принимают участие в выставке. А значит, сотрудничество производителей из разных регионов становится более масштабным и выходит на новый уровень.