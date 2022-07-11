Барнаульский завод мехпрессов представил колесные диски для тракторов на Дне сибирского поля

Барнаульский завод мехпрессов подвел итоги участия в форуме «День сибирского поля-2022». Здесь предприятие представило несколько видов своей продукции — различные поковки, трубы для дождевальных машин и колесные диски для крупной сельскохозяйственной техники. Продукция нашла потенциальных заказчиков среди представителей аграрного сектора.

«Наибольший интерес участников форума вызвали колесные диски производства Барнаульского завода мехпрессов. Многие оценили возможность заказать их у отечественного производителя — ранее такие изделия можно было приобрести только за границей. Готовность заказать колесные диски для тракторов и комбайнов выразили не только предприятия Алтайского края и других регионов, но и предприятия Монголии и Казахстана», — рассказала заместитель директора по маркетингу Анна Ферапонтова.

Выставочный павильон предприятия посетила делегация в составе полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева, заместителя Министра сельского хозяйства России Андрея Разина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки. Анатолий Серышев также проявил интерес к колесным дискам, отметив это уникальное производство, не имеющего аналогов на территории России, как яркий пример импортозамещения.

Сергей Ферапонтов рассказывает Анатолию Серышеву и Виктору Томенко о новой продукции / Фото: Барнаульский завод мехпрессов

«Выставка дает возможность развивать межотраслевое сотрудничество, обмениваться опытом, демонстрировать новинки производства и находить рынки сбыта. Правительство Алтайского края создает и развивает для нас такие площадки, задача же производителей — наращивать объемы производства, расширять ассортимент и повышать качество выпускаемой продукции», — подчеркнул руководитель группы промышленных предприятий Сергей Ферапонтов.

Ферапонтов также добавил, что с каждым годом всё больше предприятий принимают участие в выставке. А значит, сотрудничество производителей из разных регионов становится более масштабным и выходит на новый уровень.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.



Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Госдумы, правительства Алтайского края, администрации Барнаула, администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.