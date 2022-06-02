Лето и маркетинг: стоит ли продолжать рекламную кампанию в сезон дач и отпусков

Вряд ли кто-то остановит машину, чтобы рассмотреть встречный билборд, или досмотрит до конца рекламный ролик перед любимым сериалом, имея возможность его «скипнуть». В повседневной жизни человек воспринимает рекламу «в фоновом режиме», оставляя фокус внимания на чём-то более важном. Но когда придёт время покупки, подсознание напомнит ему именно о том, что он чаще видел в тех самых рекламных роликах и на билбордах.

В маркетинге это называют отложенным эффектом. Да, реклама редко работает мгновенно. И об этом стоит вспомнить именно сейчас, когда многие предприниматели решают, оставлять ли рекламную кампанию на лето или дождаться более вовлечённого со стороны покупателей осеннего сезона.

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Время на раскачку

У рекламного воздействия есть скрытый период, во время которого она «накапливается» в сознании покупателей. Только достигнув определённого порога запоминаемости, узнаваемости и охвата аудитории, кампания может подтолкнуть к действиям. В среднем это может занять от 3 до 12 месяцев.

Именно поэтому сейчас не стоит откладывать продвижение на осень. Летом рекламный шум значительно меньше, потому что, во-первых, многие снижают активность рекламных кампаний на этот период, а во-вторых, люди сами больше времени проводят на природе, вдали от информационной повестки. А значит, грамотно подавая рекламу, вы можете рассчитывать на более высокий уровень восприятия информации вашими потенциальными покупателями.

Осенью многие ваши конкуренты вновь активизируются. Но у вас уже будет преимущество: пока их имена только начнут звучать в сознании покупателей, ваш бренд будет уже «на слуху». Помните — рекламная кампания, которая началась в сентябре, даст основной поток клиентов только в ноябре и декабре. Выигрывает тот, кто начинает заранее.

Ближе к природе

Важно ещё и то, что летом можно продвигаться без серьёзных затрат. Главное — знать и понимать, куда в летний сезон «эмигрировала» целевая аудитория, и задействовать именно те каналы продвижения, которые для неё сейчас актуальны.

Например, раз человек больше времени проводит вне офиса или дома, то ТВ и пресса смотрятся меньше — в них не стоит сильно вкладываться, даже если рекламодатели предлагают хорошие скидки. А вот от интернета вряд ли кто-то откажется — сейчас даже за городом люди уверенно сёрфят в Сети. Значит, если вы планируете рекламироваться летом, стоит обратиться к digital-маркетингу.

Подробнее об эффективных каналах продвижения в низкий сезон вам расскажут в digital-агентстве Zavod. Специалисты компании знают сезонные предпочтения аудитории и помогут вам выстроить рекламную кампанию так, чтобы она работала и приносила результаты, пока вы отдыхаете.

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