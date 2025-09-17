Уже более 5000 заявок поступило на премию "Народный знак качества" в Алтайском крае

За первые две недели проекта номинировали почти 400 компаний

3 сентября 2025 года в Алтайском крае стартовала масштабная премия "Народный знак качества", за 14 дней с момента открытия приема заявок поступило 5,5 тыс. номинирований от жителей, сообщают организаторы. Участие в борьбе за народное звание принимают уже почти 400 компаний региона.

Премия "Народный знак качества", организуемая информационным порталом amic.ru и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, каждый год становится важным событием для предпринимателей и потребителей региона. В этом году проект охватывает широкий спектр сфер жизни и бизнеса, предоставляя потребителям право выразить свою симпатию и поддержать компании, которые, по их мнению, заслуживают признания.

В этом году в премии 18 открытых номинаций. Самые популярные на сегодняшний день:

"Медцентр", куда подано 24% номинирований от общего количества;

"Бьюти-центр" – 16%.

По количеству компаний больше всего заявлено в номинациях "Ресторан и кафе", "Медцентр" и "Бьюти-центр". Это бизнес не только из Барнаула, Бийска и Новоалтайска, но также из Заринска, Рубцовска, Зонального и Немецкого районов, сел Шипуново, Советское и Сростки.

Напоминаем, что заявки принимают на сайте народныйзнаккачества.рф до 2 октября 2025 года, и все еще есть время подать свою любимую компанию на премию. После этого начнется этап голосования, которое пройдет с 8 октября по 6 ноября. Важно отметить, что на сайте будет ежедневно обновляться информация о номинантах, что позволит каждому жителю края следить за процессом. С 7 по 17 ноября подведут итоги голосования, а 18 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей.

Принять участие в премии и поддержать свою любимую компанию может каждый. Для этого достаточно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф, выбрать номинацию и подать заявку на участие. Главное правило – одна компания в одной номинации, и каждый участник может поддержать до 18 брендов, которые, по его мнению, достойны признания.

Кроме указанных номинаций, в этом году также будут выбирать самых народных среди автодилеров, автосалонов и автосервисов, а также из тех, кто строит многоэтажные и частные жилые дома, оказывает услуги по ремонту. Жители региона выберут самых-самых среди производителей продуктов питания и промышленных товаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей. А еще есть номинации "Семейный бизнес", "Центр дополнительного образования", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб" и "Креативный бизнес". Особое внимание уделят спецноминациям, в которых победителей определяют эксперты: "Персона Бизнес FM Барнаул", "Ньюсмейкер года", "Народная любовь года", "Лучший в своем деле".

