Бывшего зампреда правительства Омска отправили в колонию на семь лет

Владимир Куприянов был признан виновным во взятках и покрывательстве

07 ноября 2025, 14:08, ИА Амител

Владимир Куприянов / Фото: правительство Омской области

Любинский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор Владимиру Куприянову, ранее занимавшему должности заместителя председателя правительства области и министра труда и социального развития, за получение взятки в особо крупном размере. Информацию об этом передает региональная прокуратура.

Следствием было доказано, что в период с 2018 по 2023 год чиновник получал от руководителя подконтрольной ему государственной организации взятки на общую сумму 647 тысяч рублей. Взятка выражалась в передаче наличных средств, предоставлении материальных ценностей и оказании услуг имущественного характера, в том числе в организации строительства и монтаже спортивной площадки на территории частного дома Куприянова.

В обмен чиновник гарантировал директору успешное прохождение аттестации, регулярное премирование и получение наград, а также выделение учреждению финансирования в размере более 4,5 миллиона рублей.

Несмотря на представленные доказательства, подсудимый вину не признал. В ходе расследования уголовного дела судебные органы приняли решение о наложении ареста на принадлежащее ему имущество и денежные активы на общую сумму 26,6 миллиона рублей. Сам же Куприянов был приговорен к семи годам колонии строгого режима.