Бывшие теща и тесть Баскова скопили долгов на 17 млрд, из них миллиард — за ЖКХ и налоги

Свыше 16,2 млрд рублей касаются взыскания по иску Генеральной прокуратуры

19 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Николай Басков / Фото: t.me/baskovnikolay
Борис и Евгения Шпигели, бывшие тесть и теща Николая Баскова, задолжали более 17 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

«Общая сумма задолженности превышает 17,1 млрд рублей, из них свыше 16,2 млрд рублей касаются взыскания по иску Генеральной прокуратуры. Остальные же более 900 млн рублей должны в том числе за коммунальные платежи и налоги», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2024 году суд приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигель возглавлял группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, он и его супруга давали взятки за получение преимущества при заключении госконтрактов и обеспечение медучреждений.

Из-за болезней Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:37:17 19-08-2025

А как зовут сына бывших тещи и тестя?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:23 19-08-2025

Давайте пожалеем стариков. Они всю жизнь "пахали". Всем миром сбросимся им в помощь.Людииии-да не уж то мы 17 млрд не соберём? "Нищий" Колян пусть пустые бутылки собирает.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:17 19-08-2025

Гость (12:41:23 19-08-2025) Давайте пожалеем стариков. Они всю жизнь "пахали". Всем миро... Колян лет 20 уже не имеет к ним отношения

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

12:56:20 19-08-2025

басков прочухал эту тему и свинтил из этой семьи . красава !

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:08 19-08-2025

что за коммуналка что накопить лярд!?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:07:54 19-08-2025

Гость (13:02:08 19-08-2025) что за коммуналка что накопить лярд!?... Группа компаний, предприятия тоже платят (ну или должны платить)), это не с однушки коммуналка.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:29:46 19-08-2025

С простого смертного приставы взыщут и счета не спросив арестуют. .....за получение преимущества при заключении госконтрактов и обеспечение медучреждений - ой, как у нас в медицине то всё хорошо

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:27 19-08-2025

что за коммуналка что накопить лярд!?

кран с горячей водой забыли выключить.и так 20 лет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:37 19-08-2025

То есть эти "бедняжки" живут в своих хоромах за счёт пенсов и прочих нищих, которые из своих крох платят за жкх регулярно, а им все поднимают и поднимают тарифы???
А может уже пора спросить с тех, кто допустил задолженности подобных размеров?

  10 Нравится
Ответить
