Бывшие теща и тесть Баскова скопили долгов на 17 млрд, из них миллиард — за ЖКХ и налоги

19 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Николай Басков / Фото: t.me/baskovnikolay

Борис и Евгения Шпигели, бывшие тесть и теща Николая Баскова, задолжали более 17 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

«Общая сумма задолженности превышает 17,1 млрд рублей, из них свыше 16,2 млрд рублей касаются взыскания по иску Генеральной прокуратуры. Остальные же более 900 млн рублей должны в том числе за коммунальные платежи и налоги», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2024 году суд приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигель возглавлял группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, он и его супруга давали взятки за получение преимущества при заключении госконтрактов и обеспечение медучреждений.

Из-за болезней Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока.