Бывшие теща и тесть Баскова скопили долгов на 17 млрд, из них миллиард — за ЖКХ и налоги
19 августа 2025, 12:30, ИА Амител
Борис и Евгения Шпигели, бывшие тесть и теща Николая Баскова, задолжали более 17 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.
«Общая сумма задолженности превышает 17,1 млрд рублей, из них свыше 16,2 млрд рублей касаются взыскания по иску Генеральной прокуратуры. Остальные же более 900 млн рублей должны в том числе за коммунальные платежи и налоги», – говорится в сообщении.
Напомним, в 2024 году суд приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Шпигель возглавлял группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, он и его супруга давали взятки за получение преимущества при заключении госконтрактов и обеспечение медучреждений.
Из-за болезней Шпигеля освободили от отбывания оставшегося срока.
А как зовут сына бывших тещи и тестя?
Давайте пожалеем стариков. Они всю жизнь "пахали". Всем миром сбросимся им в помощь.Людииии-да не уж то мы 17 млрд не соберём? "Нищий" Колян пусть пустые бутылки собирает.
Гость (12:41:23 19-08-2025) Давайте пожалеем стариков. Они всю жизнь "пахали". Всем миро... Колян лет 20 уже не имеет к ним отношения
басков прочухал эту тему и свинтил из этой семьи . красава !
что за коммуналка что накопить лярд!?
Гость (13:02:08 19-08-2025) что за коммуналка что накопить лярд!?... Группа компаний, предприятия тоже платят (ну или должны платить)), это не с однушки коммуналка.
С простого смертного приставы взыщут и счета не спросив арестуют. .....за получение преимущества при заключении госконтрактов и обеспечение медучреждений - ой, как у нас в медицине то всё хорошо
что за коммуналка что накопить лярд!?
кран с горячей водой забыли выключить.и так 20 лет.
То есть эти "бедняжки" живут в своих хоромах за счёт пенсов и прочих нищих, которые из своих крох платят за жкх регулярно, а им все поднимают и поднимают тарифы???
А может уже пора спросить с тех, кто допустил задолженности подобных размеров?