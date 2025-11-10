Бывший замначальника алтайского УФСИН получил условный срок за превышение полномочий
Также Денису Музову на три года запретили занимать должности на госслужбе
10 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
Бывшего замначальника УФСИН по Алтайскому краю Дениса Музова приговорили к трем годам условно с тем же испытательным сроком по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Приговор Музову вынес Индустриальный районный суд Барнаула еще 23 октября 2025 года, сообщил источник amic.ru.
Также Музова на три года лишили права занимать госдолжности, связанные с исполнением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Судя по картотеке суда, прокурор с приговором не согласился и уже подал апелляцию.
По версии следствия, Музов в декабре 2022 года решил изготовить для себя строительный вагончик силами заключенных одной из колоний. Данный вагончик планировал поставить на земельном участке, который находился у него в пользовании.
Когда замначальника УФСИН узнал о стоимости работ, то попросил подчиненных составить фиктивную бухгалтерскую документацию, где была указана сумма гораздо меньше той, которая действительно была затрачена на строительство вагончика. А именно работы стоили более 210 тысяч рублей, а Музов заплатил за них всего 22 тысячи рублей, из-за чего исправительное учреждение не получило предусмотренную законом прибыль. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил нанесенный ущерб.
В апреле 2025 года дело направили в суд, а 22 мая его начали рассматривать в Индустриальном районном суде. При этом в СИЗО Музова не посадили – он находился под подпиской о невыезде.
12:27:21 10-11-2025
А сегодня наградят?
14:49:34 10-11-2025
Зная возможности руководящих (слово-то какое) кадров по получению денежек и фактические суммы в решениях судов, понимаешь, что "То, что у Вас пока нет судимости, не Ваша заслуга, а наша недоработка. "(с)
21:38:28 10-11-2025
А почему нет исправительных работ? Хотя бы на 6 месяцев на Колыме, чтобы человек очистился и справился. А так получается: украл - поймали - возместил - как с гуся вода. Раз в погонах, то и наказание должно быть более строгим. А то на пенсию в 40 лет с круглыми румяными лицами аж в очередь. Вот пусть румянец то на колымских рудниках и заработал.