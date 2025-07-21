ЦБ: бизнес хочет провести массовые сокращения и отказаться от повышения зарплат
Предприятия предпочитают выбывать из гонки зарплат, поскольку не могут перекладывать свои издержки на оплату труда в цены
21 июля 2025, 22:55, ИА Амител
В России увеличилось количество компаний, которые намерены в текущем году провести сокращение штата. Как сообщает 74.ru, об этом свидетельствует доклад Банка России – сейчас их количество составляет 11,5%, что почти в два раза больше показателя 2024 года.
"В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 года увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65 против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5 против 6,9% в январе 2025 года). В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска", – сообщается в докладе Банка России.
Решать проблему компании планируют за счет повышения производительности труда. Предприятия предпочитают выбывать из гонки зарплат, поскольку не могут перекладывать свои издержки на оплату труда в цены. В результате рост зарплат начал замедляться как в номинальном, так и в реальном выражении.
Больше всего к сокращениям планируют прибегнуть компании из сектора добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики. Снижение зарплат же ожидается во всех отраслях экономики.
23:34:04 21-07-2025
Работяг сократят, оставшиеся будут в два раза больше работать за туже зарплату. У руководящего состава ничего не изменится.
10:51:05 22-07-2025
Гость (23:34:04 21-07-2025) Работяг сократят, оставшиеся будут в два раза больше работат... Оставшиеся уйдут туда, где платят больше, сейчас нет дураков работать забесплатно, когда цены на все растут каждый день. Бизнес обанкротится, если не будет платить рыночную зарплату работникам. Не будет больше в РФ дешевого труда.
01:55:26 22-07-2025
Чувствую , надо бюджеты на фильмы про плохой СССР увеличивать.
08:12:23 22-07-2025
У руководящего состава появятся новые виллы за бугром яхты самолеты брюлики шикарные авто.Им на работяг плевать и чхать...
08:50:07 22-07-2025
Опять всё списывают на бизнес...Как не стыдно, ведь бизнесу диктуете вы...Каждый день тут рекламируете гос.программы по повышению эффективности производства и производительности труда.
09:40:38 22-07-2025
Дюша (08:50:07 22-07-2025) Опять всё списывают на бизнес...Как не стыдно, ведь бизнесу ... какой-то полудохлый бизнес у нас - скромного ЦБ сотоварищи прокормить не может.
трудитесь, как завещано основателями - и вам будет разрещено трудиться далее.
09:11:47 22-07-2025
ну вот и хорошо - закроется проблема с безработицей!