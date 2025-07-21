ЦБ: бизнес хочет провести массовые сокращения и отказаться от повышения зарплат

Предприятия предпочитают выбывать из гонки зарплат, поскольку не могут перекладывать свои издержки на оплату труда в цены

21 июля 2025, 22:55, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

В России увеличилось количество компаний, которые намерены в текущем году провести сокращение штата. Как сообщает 74.ru, об этом свидетельствует доклад Банка России – сейчас их количество составляет 11,5%, что почти в два раза больше показателя 2024 года.

"В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 года увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65 против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5 против 6,9% в январе 2025 года). В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска", – сообщается в докладе Банка России.

Решать проблему компании планируют за счет повышения производительности труда. Предприятия предпочитают выбывать из гонки зарплат, поскольку не могут перекладывать свои издержки на оплату труда в цены. В результате рост зарплат начал замедляться как в номинальном, так и в реальном выражении.

Больше всего к сокращениям планируют прибегнуть компании из сектора добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики. Снижение зарплат же ожидается во всех отраслях экономики.