Жители центральной части Барнаула останутся без холодной воды с 8 по 10 августа

Это связано с запуском нового водовода на проспекте Социалистическом

05 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В центральной части Барнаула с 8 по 10 августа ограничат подачу холодной воды. Такие меры связаны с запуском нового водовода на проспекте Социалистическом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, водовод на пр. Социалистическом начали менять с 12 мая. 5 августа на месте проведения ремонта состоялось выездное совещание. В нем приняли участие заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин и генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.

«Проект модернизации включает в себя работы по обновлению нескольких участков водопроводной системы общей протяженностью 985,6 метра. В частности, планируется заменить 204 метра водовода диаметром 355 мм, 36 метров диаметром 160 мм и 746 метров диаметром 315 мм», – пояснил Полюго.

Как отметил Сергей Татьянин, реконструкция и строительство участка водопровода по проспекту Строителей, улице Профинтерна, проспекту Социалистическому и улице Молодежной идут с мая 2025 года. Результат реновации должен обеспечить безаварийную работу водоснабжения в центре города. Также, со слов Татьянина, специалисты уже выполнили прокладку трубопровода: модернизация близится к завершению.

Так, с 23:00 часов 8 августа до 08:00 часов 10 августа в центральной части Барнаула будут поэтапно ограничивать подачу холодной воды. В разное время, в основном ночное, под отключение попадут 108 многоквартирных домов. Масштабное переключение планируют провести в три этапа.

Фото: barnaul.org

На первом и втором этапах (голубая и красная зона на карте) проведут остановку и опорожнение водоводов, а также заменят задвижку. Саму переврезку выполнят по следующим адресам:

проспект Социалистический, 113, 117, 119а, 128;

площадь Победы, 2.

На третьем этапе (серая зона на карте) специалисты выполнят врезку водопроводной сети на следующих участках:

проспект Социалистический – проспект Строителей;

проспект Строителей – улица Профинтерна.

Ниже представлен график отключений и адреса, где прекратят подачу холодной воды:

Фото: barnaul.org

Жителей города, которые попадают в зону ограничения, просят сделать необходимый запас питьевой воды.