Жители центральной части Барнаула останутся без холодной воды с 8 по 10 августа
Это связано с запуском нового водовода на проспекте Социалистическом
05 августа 2025, 16:30, ИА Амител
В центральной части Барнаула с 8 по 10 августа ограничат подачу холодной воды. Такие меры связаны с запуском нового водовода на проспекте Социалистическом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, водовод на пр. Социалистическом начали менять с 12 мая. 5 августа на месте проведения ремонта состоялось выездное совещание. В нем приняли участие заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин и генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.
«Проект модернизации включает в себя работы по обновлению нескольких участков водопроводной системы общей протяженностью 985,6 метра. В частности, планируется заменить 204 метра водовода диаметром 355 мм, 36 метров диаметром 160 мм и 746 метров диаметром 315 мм», – пояснил Полюго.
Как отметил Сергей Татьянин, реконструкция и строительство участка водопровода по проспекту Строителей, улице Профинтерна, проспекту Социалистическому и улице Молодежной идут с мая 2025 года. Результат реновации должен обеспечить безаварийную работу водоснабжения в центре города. Также, со слов Татьянина, специалисты уже выполнили прокладку трубопровода: модернизация близится к завершению.
Так, с 23:00 часов 8 августа до 08:00 часов 10 августа в центральной части Барнаула будут поэтапно ограничивать подачу холодной воды. В разное время, в основном ночное, под отключение попадут 108 многоквартирных домов. Масштабное переключение планируют провести в три этапа.
На первом и втором этапах (голубая и красная зона на карте) проведут остановку и опорожнение водоводов, а также заменят задвижку. Саму переврезку выполнят по следующим адресам:
- проспект Социалистический, 113, 117, 119а, 128;
- площадь Победы, 2.
На третьем этапе (серая зона на карте) специалисты выполнят врезку водопроводной сети на следующих участках:
- проспект Социалистический – проспект Строителей;
- проспект Строителей – улица Профинтерна.
Ниже представлен график отключений и адреса, где прекратят подачу холодной воды:
Жителей города, которые попадают в зону ограничения, просят сделать необходимый запас питьевой воды.
17:38:14 05-08-2025
Заодно всем провайдерм отключите и каналью и воду чтоб пошла чуть и выключилась. Жду скидок в сентебре за недополученый комфорт.
18:43:14 05-08-2025
А поскольку горячей воды у нас нет, то не будет не холодной воды, а вообще никакой. Отлично, давайте теперь постоянно воду отключать.
19:08:01 05-08-2025
Интернета нет, воды нет, денег в банкоматах нет...ну уж и свет вырубайте, будем демографию пополнять
08:41:25 07-08-2025
задолбали твари ну сколько можно то перекопают пол города и воду отключат видите ли прорыв трубы и надо чинить, то запуск какой то хрени опять же воду отрубают а то под напором кипятка ошпарит золотых работничков.
ну если у вас руки из жопы наймите китайцев они быстро все сделают, вон у БКЖБИ-2 до сих пор перерыто и нишиша не делают.