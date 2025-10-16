Центр волонтерства в здравоохранении. В Барнауле прошел окружной форум "Сообщество ВМ"

На первом в истории форуме волонтеров-медиков собрались молодые специалисты и активисты из Сибири, с Дальнего Востока и Урала

16 октября 2025, 10:00, ИА Амител

Волонтеры-медики. Врач / Фото: freepik

С 9 по 12 октября 2025 года в Барнауле прошел окружной форум волонтеров-медиков, объединивший более 150 участников из Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность в сфере здравоохранения, развитие наставничества и формирование кадрового резерва региона.

Форум прошел в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" при поддержке национального проекта "Молодежь и дети". Организатором выступило алтайское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".

Форум "Сообщество ВМ" собрал в Барнауле более 150 руководителей и координаторов региональных отделений Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" 18–35 лет, а также студентов-медиков и молодых врачей Алтайского края.

Программа форума включала четыре блока: деловой, обучающий, корпоративный и атмосферный. В деловой части участники обсуждали развитие волонтерства в здравоохранении, наставничество молодых специалистов и укрепление системы здравоохранения. В обучающей программе большое внимание уделялось развитию профессиональных навыков, командной работе и обмену опытом между регионами.

Кроме того, в форуме приняли участие более 100 школьников 14–17 лет, которые познакомились с медицинскими профессиями и основами первой доврачебной помощи.

Корпоративный и атмосферный блоки способствовали укреплению взаимодействия между региональными и местными отделениями движения, а также подготовке к созданию отделения волонтеров-медиков в Чукотском автономном округе.

Фото: freepik