Ремонт дороги / Фото: Telegram-канал администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное ремонту Павловского тракта и организации движения на время проведения работ, сообщает администрация города.

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, ремонт охватывает участок длиной 2,6 км – от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского. На отрезке уже зафиксированы разрушения дорожного полотна и колейность. Будет укреплено щебеночное основание и заложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Стоимость работ составляет 171,2 млн рублей. Проект включает в себя полную замену асфальта, частичную замену бортового камня, восстановление покрытий на парковках, автобусных остановках и тротуарах.

«Работы будут вестись с частичным ограничением движения, и только на пересечении Павловского тракта и улицы Попова будет необходимо полностью его перекрыть», – подчеркнули в администрации Барнаула.

Где ограничат движение?

С 11 по 20 августа перекроют участок на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.

Четную сторону перекроют с 11 по 15 августа: транспорту, движущемуся от улицы Георгиева в сторону улицы Солнечная Поляна, будет закрыто движение в прямом направлении через улицу Попова, придется выехать на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим разворотом на существующих переездах через трамвайные пути или на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула с дальнейшим движением прямо по улице Попова или направо на Павловский тракт.

Как изменятся маршруты общественного транспорта?



Автобусы № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова – Павловский тракт, далее по маршруту.

Автобусы № 20, 35, 51, 76, 80, 119, 119ш, 121:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова, далее по маршруту.Нечетную сторону перекроют с 16 по 20 августа: транспорт, движущийся от Солнечной Поляны к улице Георгиева, также будет перенаправлен на малую проезжую часть Павловского тракта с последующим возвратом на основную дорогу. Транспорту, движущемуся по малой проезжей части Павловского тракта от улицы Сергея Ускова в сторону улицы Попова, придется повернуть налево и выехать на основную проезжую часть тракта или направо на улицу Сиреневую.

Автобусы № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт дублер – левый поворот на улицу Попова (встречная полоса движения) – Павловский тракт, далее по маршруту.

Автобусы № 10, 60:

Павловский тракт – Малый Павловский тракт дублер – левый поворот на улицу Попова (встречная полоса движения) – улица Попова, перестроение на попутную полосу, далее по маршруту.

Кроме того, на участке от Павловского тракта до Солнечной Поляны с 1 по 10 сентября будут действовать ограничения на отдельных полосах:

с 1 по 5 сентября – на четной стороне;

с 6 по 10 сентября – на нечетной стороне.

Ремонт будет проводиться с ограничением движения по двум полосам в каждом направлении.