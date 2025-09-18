В Барнауле лодочник на моторке сбил мужчину, купавшегося в Оби
В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью
18 сентября 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле возбуждено уголовное дело после наезда моторной лодки на купающегося в реке Оби мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.
Инцидент произошел 13 июня у городского пляжа. Местный житель, управляя лодкой, допустил столкновение с человеком в воде. Пострадавший получил серьезные травмы, ему оказали медицинскую помощь.
«Следователи квалифицировали случившееся по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности», – отметили в ведомстве.
Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай у причала на Телецком озере столкнулись две моторные лодки. Один из судоводителей пострадал.
16:26:57 18-09-2025
Стаж судоводителя - 28 лет. Если в светлое время суток, то с большой вероятностью специально. Может, правда, хотел пошутить и рядом пройти.
17:27:23 18-09-2025
Пузырек (16:26:57 18-09-2025) примерно так заканчиваются все шутки...
ради шутки толкнул любимую в сугроб .... и там металлический штырь....
И нет любимой.
09:57:56 19-09-2025
а кто подумает о том что пляж ГОРОДСКОЙ ! находится на фарватере водномоторного клуба "Заречье" ?
как они вообще там всех не передавили ?