НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле лодочник на моторке сбил мужчину, купавшегося в Оби

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью

18 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле возбуждено уголовное дело после наезда моторной лодки на купающегося в реке Оби мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

Инцидент произошел 13 июня у городского пляжа. Местный житель, управляя лодкой, допустил столкновение с человеком в воде. Пострадавший получил серьезные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

«Следователи квалифицировали случившееся по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности», – отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай у причала на Телецком озере столкнулись две моторные лодки. Один из судоводителей пострадал.

Барнаул Обь реки

Комментарии 3

Avatar Picture
Пузырек

16:26:57 18-09-2025

Стаж судоводителя - 28 лет. Если в светлое время суток, то с большой вероятностью специально. Может, правда, хотел пошутить и рядом пройти.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:27:23 18-09-2025

Пузырек (16:26:57 18-09-2025) примерно так заканчиваются все шутки...

ради шутки толкнул любимую в сугроб .... и там металлический штырь....
И нет любимой.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:56 19-09-2025

а кто подумает о том что пляж ГОРОДСКОЙ ! находится на фарватере водномоторного клуба "Заречье" ?
как они вообще там всех не передавили ?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров