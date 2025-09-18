В Барнауле лодочник на моторке сбил мужчину, купавшегося в Оби

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью

18 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле возбуждено уголовное дело после наезда моторной лодки на купающегося в реке Оби мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР.

Инцидент произошел 13 июня у городского пляжа. Местный житель, управляя лодкой, допустил столкновение с человеком в воде. Пострадавший получил серьезные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

«Следователи квалифицировали случившееся по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности», – отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай у причала на Телецком озере столкнулись две моторные лодки. Один из судоводителей пострадал.