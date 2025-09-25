НОВОСТИОбщество

Через скорбь и гнетущую атмосферу. Как добраться до Пивоварского водопада в Барнауле

Это красивое, но опасное место притягивает барнаульцев на фотосессии и прогулки

25 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Практически в самом центре Барнаула, недалеко от железнодорожных путей, располагается Пивоварский водопад. Это красивое, но опасное место притягивает барнаульцев на фотосессии и прогулки.

Корреспонденты amic.ru рассказали, как туда добраться и что взять с собой в дорогу, чтобы чувствовать себя хоть немного спокойнее.

Шинник

15:58:44 25-09-2025

вот что надо было сделать !
Вместо "железной бабы" на речном

Гость

16:25:19 25-09-2025

Закладки там периодически делают

Шинник

16:58:46 25-09-2025

Гость (16:25:19 25-09-2025) Закладки там периодически делают... их делают вообще везде !!!!

Гость

17:03:20 25-09-2025

Почему водопад жёлтый, а берега коричневые? Это для гнетущей атмосферы делается? Так там атмосфера тоже не алё.

и32ч

17:33:15 25-09-2025

каждый год весной это место превращается в мусорный водопад!. Очень романтично весной сидеть рядом с ним под шум проходящего поезда и шум города.

Musik

17:51:57 25-09-2025

и32ч (17:33:15 25-09-2025) каждый год весной это место превращается в мусорный водопад!... Так вот она где, первозданная нетронутая природа

Кхм...

17:57:45 25-09-2025

Опять про этот "Трахенбахский водопад"?

Musik

08:06:35 26-09-2025

Кхм... (17:57:45 25-09-2025) Опять про этот "Трахенбахский водопад"?... А что, дыра знатная.

Ермолай

21:52:02 26-09-2025

Какая красивая достопримечательность!
Хочу по скорее там побывать.

