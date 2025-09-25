Через скорбь и гнетущую атмосферу. Как добраться до Пивоварского водопада в Барнауле
25 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Практически в самом центре Барнаула, недалеко от железнодорожных путей, располагается Пивоварский водопад. Это красивое, но опасное место притягивает барнаульцев на фотосессии и прогулки.
Корреспонденты amic.ru рассказали, как туда добраться и что взять с собой в дорогу, чтобы чувствовать себя хоть немного спокойнее.
15:58:44 25-09-2025
вот что надо было сделать !
Вместо "железной бабы" на речном
16:25:19 25-09-2025
Закладки там периодически делают
16:58:46 25-09-2025
Гость (16:25:19 25-09-2025) Закладки там периодически делают... их делают вообще везде !!!!
17:03:20 25-09-2025
Почему водопад жёлтый, а берега коричневые? Это для гнетущей атмосферы делается? Так там атмосфера тоже не алё.
17:33:15 25-09-2025
каждый год весной это место превращается в мусорный водопад!. Очень романтично весной сидеть рядом с ним под шум проходящего поезда и шум города.
17:51:57 25-09-2025
и32ч (17:33:15 25-09-2025) каждый год весной это место превращается в мусорный водопад!... Так вот она где, первозданная нетронутая природа
17:57:45 25-09-2025
Опять про этот "Трахенбахский водопад"?
08:06:35 26-09-2025
Кхм... (17:57:45 25-09-2025) Опять про этот "Трахенбахский водопад"?... А что, дыра знатная.
21:52:02 26-09-2025
Какая красивая достопримечательность!
Хочу по скорее там побывать.