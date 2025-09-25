Это красивое, но опасное место притягивает барнаульцев на фотосессии и прогулки

25 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Практически в самом центре Барнаула, недалеко от железнодорожных путей, располагается Пивоварский водопад. Это красивое, но опасное место притягивает барнаульцев на фотосессии и прогулки.

Корреспонденты amic.ru рассказали, как туда добраться и что взять с собой в дорогу, чтобы чувствовать себя хоть немного спокойнее.