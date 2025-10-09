Честный выбор. Победители "Народного знака качества" — о том, как премия влияет на бизнес

Некоторые из наших героев ко всяким конкурсам относились скептически. Премия "Народный знак качества" заставила изменить это мнение

09 октября 2025, 09:45, ИА Амител

А мы продолжаем рассказывать о победителях премии "Народный знак качества" 2024 года. Две компании, к которым мы пришли в этот раз в гости, принимали участие в премии в довольно сложный для себя период: когда проходил ребрендинг. Менялось название, подход к клиентам и много чего еще. И победа в такой момент для них стала абсолютной неожиданностью. Да-да, народная любовь порой случается внезапно (или все-таки нет?). Все подробности – в видеосюжете.

Кто в "Переговорке"



Олеся Кравченко, основатель и руководитель фитнес-центра GravityFit ("Гравити Фит"). Компания стала победителем премии "Народный знак качества – 2024" в номинации "Спортивный клуб года".

Андрей Герасимцев, технический директор сети Ivanor ("Иванор") Барнаул. Компания победила в номинации "Автосервис года" НЗК-2024.

Павел Иванов, директор магазина "Лемана Про" (Павловский тракт). Организация признана лучшей в номинации "Стройка и ремонт" премии "Народный знак качества – 2024".

01:41 "Клуб еще не функционировал, но барнаульцы уже номинировали его на премию". Руководитель фитнес-клуба "Гравити Фит" Олеся Кравченко – об удивительном пути компании к победе.

03:03 "У нас много наград, но премия "Народный знак качества" – самая ценная", – говорит Олеся Кравченко и объясняет почему. Также поговорили о том, что изменилось в клубе за минувший год, и узнали, будет ли компания расширяться.

04:52 "Ко всем конкурсам со школы относилась скептически". Есть ли смысл участвовать в подобных премиях?

05:52 "До мурашек". Об эмоциях во время объявления победителей премии.

06:12 "Большая помощь". Ребрендинг компании "Иванор" совпал с участием в премии. Какой вывод сделал руководитель фирмы после получения награды?

07:29 "Мы не ожидали и специально никого не просили голосовать". О том, что иногда народная любовь приходит без спроса.

08:15 "Станем работать еще лучше". Узнали, что происходит в компании сейчас и планах на будущее.

08:47 "Смотрел бы сам на нее, но вынужден поставить на общий стенд". Директор магазина "Лемана Про" Павел Иванов – о статуэтке премии "Народный знак качества".

09:26 "Высокий уровень доверия". Компания также участвовала в НЗК, когда проходила ребрендинг. И победа стала доказательством, что путь выбран правильный.

10:17 После победы провели собрание сотрудников магазина.

10:50 О непростой экономической ситуации и работе вопреки ей.

13:55 Выбирайте любимых! Как сейчас проходит голосование за номинантов премии "Народный знак качества – 2025" и когда мы узнаем новых победителей.

Напоминаем: победители 2024 года в премии "Народный знак качества – 2025" не участвуют. Таким образом мы даем возможность проявить себя другим компаниям. Организаторы премии "Народный знак качества" – информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул.

Самое главное отличие НЗК в том, что победителей в ней выбирают жители Алтайского края. В этом году проект уже стартовал. С 8 октября 2025 года на сайте народныйзнаккачества.рф уже начался второй этап голосования.