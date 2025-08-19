Не можем упасть в грязь лицом. Победители НЗК — о признании и значении премии для бизнеса

Многие утверждают, что их бизнес значительно изменился после получения премии

Сегодня в "Переговорке" на amic.ru – амбассадоры премии "Народный знак качества". В прошлом году именно их жители Алтайского края признали лучшими из лучших компаний Алтайского края. И вот спустя почти год после номинирования на премию наши ведущие приехали к ним в гости, чтобы узнать, изменилась ли жизнь победителей после получения народного признания. И если изменилась, то как? Утверждают, что изменилась. И даже очень.

Кстати, напомним: победители 2024 года в премии "НЗК-2025" участвовать не могут – даем возможность проявить себя другим компаниям. А вообще премию "Народный знак качества" ежегодно проводят информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул. Уникальность НЗК в том, что номинируют компанию и выбирают победителя – люди. В этом году проект стартует в сентябре. Так что готовьтесь. А пока – идем в гости к тем, что уже получил народную любовь.

Сергей Аванесов – руководитель Консультативно-диагностической поликлиники "Здоровье". Компания стала победителем премии "НЗК" в 2024 году в номинации "Медцентр".

Анастасия Сергеева – собственник сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1": компания взяла победу в номинации "Фастфуд и доставка".

Артем Поломошнов – учредитель ООО "Академия шахмат". Организация победила в номинации "Центр дополнительного образования".

Михаил Дыров – генеральный директор АО "Силикатчик" (торговая марка "Стройберг"). Лучшие в номинации "Производитель промышленных товаров".

Антонина Маранина – директор гриль-бара "Шашлыкоff" . Получили награду в номинации "Ресторан и кафе".02:51 «28 лет стремились покорить вершину и заслужить народное признание». Руководитель поликлиники "Здоровье" Сергей Аванесов – об истории клиники и ее успехах. Кстати, поликлинику на премию "НЗК" выдвинули благодарные пациенты.

04:25 "Мы должны работать в нашем регионе, мы учились здесь и выросли здесь, нам есть в чем совершенствоваться дальше". О том, какие мысли вызывает НЗК. И немного о том, почему возник недостаток кадров в медицине и какое решение проблемы нашли в "Здоровье".

07:15 «НЗК дает возможность увидеть успехи, которые не замечаешь в рутине, и насладиться результатом». Руководитель и собственник "Гриль №1" Анастасия Сергеева – о том, что значит для компании победа в премии.

08.24 «Еще больше доверия». Как оценивают победу клиенты "Гриль №1"? А еще после НЗК "Гриль №1" возобновил любимую акцию жителей края. Какую – смотрите в видео.

09:32 «Поступило много запросов от родителей». Учредитель ООО "Академия шахмат" Артем Поломошнов говорит, что узнаваемость бренда Академии после получения НЗК резко выросла. Организация планирует и в будущем принимать участие в премии, потому что "это показывает, как много у нее поклонников, готовых отдать за нее свой голос".

11:12 «Теперь нашу школу курирует гроссмейстер и это топ-уровень». О достижениях Академии после победы в НЗК.

12:26 «Раньше был "Знак качества", и чтобы его получить, надо было соответствовать очень высокому уровню. Сейчас появился "Народный знак качества" – к нему требования еще выше», – делится генеральный директор группы компаний "Стройберг" Михаил Дыров. О коммерческом эффекте, влиянии на команду и чего теперь не может позволить себе "Стройберг".

15:19 «НЗК – это не просто награда, которую можно поставить на полку». Директор гриль-бара "Шашлыкоff" Антонина Маранина – о том, что значит для компании победа в народной премии. «Это не узкая оценка экспертов за один визит. Это отзывы и мнение наших постоянных гостей, которые нас любят и выбирают», – подчеркивает Антонина. А еще – это повышение престижа в глазах партнеров и подрядчиков.

17:18 О том, что значит победа компании для ее сотрудников: «Если они будут трудоустраиваться в другом городе, то работа в заведении, которое было победителем такой высокой премии, – это очень хорошая история».