От "Меркурия" до "одного окна". Фермеры Алтая опасаются запуска единой цифровой платформы

09 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

С 1 марта в России начнет работать единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. О запуске системы ранее сообщил Минсельхоз РФ. Предполагается, что новая платформа объединит все государственные сервисы, реестры и информацию о мерах поддержки для агробизнеса в формате "одного окна". Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В каких системах фермеры работают сейчас

Сегодня фермеры Алтайского края вынуждены отчитываться сразу в нескольких цифровых системах. Производители мяса, молока, яиц и меда работают через систему "Меркурий", растениеводы — во ФГИС "Зерно". Кроме того, используются "Честный знак" и ряд других государственных платформ. По словам аграриев, такая разобщенность создает дополнительную нагрузку и отнимает время, которое можно было бы посвятить работе в поле или на ферме.

"Работа встает колом"

Бывший глава крестьянско-фермерского хозяйства из Алтайского края Андрей Жданов отмечает, что требования цифровых систем нередко усложняют логистику и тормозят поставки. Индивидуальным предпринимателям приходится тратить время и деньги не только на оформление документов, но и на соблюдение формальных процедур — например, обязательную фотофиксацию мест погрузки продукции.

«Мне надо загрузить фуру 20 тонн и отправить ее в Екатеринбург. Машина почасовая. Ее нанимает покупатель, а грузчиков, естественно, нанимаю я. Они дорогие. Можно за тоннаж договариваться, но если они простаивают, за каждый час ты платишь. А в это время, когда пришла машина, я должен ехать в Барнаул, в центр, на Шевченко, за представителем с фотоаппаратом, чтобы зафиксировать место, где происходит погрузка, причем с привязкой к адресу. Вот я его привожу, он фотографирует, я его должен увезти назад. В это время у меня идет погрузка. Как правильно уложить мешки, естественно, грузчики не знают. То есть я должен при этом обязательно присутствовать. Был разговор, давайте мы вам отфотографируем. Нет, нельзя. Надо, чтобы наш человек приехал», — рассказал житель Алтайского края Андрей Жданов, бывший глава крестьянско-фермерского хозяйства, которое он в этом году закрыл.

Бесплатно, но с дополнительными расходами

Формально работа в государственных цифровых системах бесплатна. Однако на практике фермеры несут дополнительные расходы: оформляют электронную цифровую подпись, интегрируют системы с бухгалтерскими программами, обучают сотрудников и оплачивают их труд.

В Союзе фермеров Алтайского края считают, что переход к единой цифровой платформе может стать позитивным шагом, но только при определенных условиях. Основные опасения связаны с возможным сохранением проблем существующих систем: сложного и неинтуитивного интерфейса, перебоев с доступом и отсутствия реальной пользы для повседневной работы хозяйств.

«Для сельхозтоваропроизводителей переход в ФГИС "Одно окно" — это положительный тренд, при условии, что в эту систему не переедут недостатки действующих отдельных систем, такие как недружественность интерфейса, интуитивная непонятность этого интерфейса, несогласованность баз данных, перебои с доступом. И ключевой фактор — отсутствие пользы для сельхозтоваропроизводителей в их непосредственной деятельности», — заявил председатель Союза фермеров Алтайского края Никита Кожанов.

Что обещают разработчики платформы

В Минсельхозе и компании-разработчике подчеркивают, что новая платформа позволит вводить данные один раз — после этого информация автоматически будет передаваться во все необходимые государственные системы. Также заявлена возможность работы с мобильных устройств, в том числе в офлайн-режиме. После появления связи данные автоматически синхронизируются с системой.

Переход на работу в режиме "одного окна" планируют проводить постепенно. Действующие информационные системы отключать пока не будут. Аграрии смогут продолжать работу в привычных сервисах, параллельно осваивая новую цифровую платформу.

«Прежде всего, это сельхозтоваропроизводители, трейдеры, переработчики. Единое пространство, единая цифровая платформа позволит единожды занести показатель, и он дальше автоматически распространится по тем системам, по которым необходимо. Также будет такой бесшовный процесс работы с любым устройством при внесении данных. Условно, ты пошел с планшетом в поле, в офлайне внес показатели, появилась связь или ты добрался до стационарного компьютера, и данные автоматически передались туда», — объяснила гендиректор компании "Агромпромцифра", разработчика платформы, Ольга Чебунина.