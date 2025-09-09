Четверо пострадали в аварии с пассажирской "Газелью" в Бийске
ДТП произошло на перекрестке ул. Мухачева и пер. Училищного
09 сентября 2025, 12:45, ИА Амител
В Бийске на перекрестке улицы Мухачева и переулка Училищного произошло ДТП с участием пассажирской "Газели". В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Станции скорой медицинской помощи города.
«На место происшествия прибыли две бригады медиков. Один мужчина с травмами средней степени тяжести был доставлен в травмпункт, еще один пострадавший направлен на лечение к стоматологам», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, легковой автомобиль выполнял левый поворот, когда в его бок въехала "Газель".
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП.
12:50:22 09-09-2025
бдыщ...и все...
12:52:37 09-09-2025
Я надеюсь свидетеля бросившего свое корыто на пешеходном переходе оштрафовали
12:56:00 09-09-2025
газель видел и не притормозил - виновен?
водил пузотерки был сильно занят в телефоне - не виновен?