Четверо пострадали в аварии с пассажирской "Газелью" в Бийске

ДТП произошло на перекрестке ул. Мухачева и пер. Училищного

09 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

В Бийске на перекрестке улицы Мухачева и переулка Училищного произошло ДТП с участием пассажирской "Газели". В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Telegram-канале Станции скорой медицинской помощи города.

«На место происшествия прибыли две бригады медиков. Один мужчина с травмами средней степени тяжести был доставлен в травмпункт, еще один пострадавший направлен на лечение к стоматологам», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, легковой автомобиль выполнял левый поворот, когда в его бок въехала "Газель".

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП.