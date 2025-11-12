Число автомобилей дороже 10 млн рублей на треть выросло в Алтайском крае
Сумма самого крупного транспортного налога составила 234 тыс. рублей
12 ноября 2025, 13:27, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксирован рост числа автомобилей, которые считаются роскошью: они дороже 10 млн рублей, а их владельцы платят высокий налог. Если по итогам 2023 года в регионе насчитывали 91 сверхдорогой автомобиль, то спустя год их количество достигло 122. Об этом на пресс-конференции, посвященной ходу налоговой кампании, рассказал руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев.
Он отметил, перечень автомобилей, к налогу на которые применяют повышающий коэффициент, устанавливает Министерство промышленности и торговли России. Кстати, ведомство ежегодно обновляет перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь. Сейчас в реестре несколько сотен моделей, среди которых автомобили марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Rolls-Royce и другие.
«С учетом этого коэффициента в Алтайском крае самая крупная сумма транспортного налога по одному из легковых автомобилей – 234 тыс. рублей», – рассказал Алексей Легостаев.
Кстати, это в несколько раз больше, чем налог на самые дорогие дома (по кадастровой стоимости) в Алтайском крае.
Так, за коттедж 400 квадратных метров владелец должен заплатить 64 тыс. рублей (кадастровая стоимость 56 млн рублей), а за объект 940 "квадратов" (кадастровая стоимость 19 млн рублей) – 54 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость объектов далека от рыночной.
13:39:19 12-11-2025
К вопросу о "средней" зарплате в крае.
14:07:20 12-11-2025
Вот кому на Руси жить хорошо.
15:02:27 12-11-2025
Акакий (14:07:20 12-11-2025) Вот кому на Руси жить хорошо.... да кому хорошо то? Страный Крузак 16 млн. Ну куда такие цены?
16:02:01 12-11-2025
Гость (15:02:27 12-11-2025) да кому хорошо то? Страный Крузак 16 млн. Ну куда такие цены... 16 млн тоже где-то найти/заработать нужно
15:25:02 12-11-2025
Кстати, это в несколько раз больше, чем налог на самые дорогие дома - ждать новые налоги?