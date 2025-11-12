Сумма самого крупного транспортного налога составила 234 тыс. рублей

12 ноября 2025, 13:27, ИА Амител

Современный автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью

В Алтайском крае зафиксирован рост числа автомобилей, которые считаются роскошью: они дороже 10 млн рублей, а их владельцы платят высокий налог. Если по итогам 2023 года в регионе насчитывали 91 сверхдорогой автомобиль, то спустя год их количество достигло 122. Об этом на пресс-конференции, посвященной ходу налоговой кампании, рассказал руководитель регионального управления ФНС Алексей Легостаев.

Он отметил, перечень автомобилей, к налогу на которые применяют повышающий коэффициент, устанавливает Министерство промышленности и торговли России. Кстати, ведомство ежегодно обновляет перечень автомобилей, подпадающих под действие налога на роскошь. Сейчас в реестре несколько сотен моделей, среди которых автомобили марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Rolls-Royce и другие.

«С учетом этого коэффициента в Алтайском крае самая крупная сумма транспортного налога по одному из легковых автомобилей – 234 тыс. рублей», – рассказал Алексей Легостаев.

Кстати, это в несколько раз больше, чем налог на самые дорогие дома (по кадастровой стоимости) в Алтайском крае.

Так, за коттедж 400 квадратных метров владелец должен заплатить 64 тыс. рублей (кадастровая стоимость 56 млн рублей), а за объект 940 "квадратов" (кадастровая стоимость 19 млн рублей) – 54 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость объектов далека от рыночной.