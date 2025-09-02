Сейчас рост цен значительно опережает увеличение МРОТ

К концу 2025 года доля россиян, чья заработная плата не достигает минимального размера оплаты труда (МРОТ), может увеличиться до 7,6–7,9% от общей численности населения, что эквивалентно 11,1–11,6 млн человек. Об этом "Газете.ру" заявил директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба "Лига Инвесторов" Станислав Скуйбеда.

«В 2024 году доля населения с зарплатой ниже МРОТ составляла 7,2%, а в первом квартале 2025 года достигла 8,1%», – отметил Скуйбеда.

Он подчеркнул, что рост цен значительно опережает увеличение МРОТ. Фактическая инфляция, указал эксперт, приближается к 7-8% в год, что значительно превышает целевой показатель Центробанка в 4%. Это приводит к обесцениванию доходов, особенно у тех, кто получает минимальную зарплату.

Скуйбеда также указал на увеличение порога бедности с 15 552 рублей в 2024 году до 16 621 рубля в первом квартале 2025 года, что создает дополнительный разрыв.

Для снижения доли населения с низкими доходами Скуйбеда предлагает ряд мер, включая ежеквартальную индексацию детских и адресных выплат с учетом фактической инфляции, введение доплат для работающих семей с низкими доходами и снижение налоговой нагрузки на зарплаты до 30 тыс. рублей.

По мнению эксперта, реализация этих мер позволит удержать долю бедных на уровне 7,6%, в противном случае этот показатель может вырасти до 8,1–8,3% к декабрю.

