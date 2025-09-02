Число бедных россиян может увеличиться на 11 млн к концу 2025 года
Сейчас рост цен значительно опережает увеличение МРОТ
02 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
К концу 2025 года доля россиян, чья заработная плата не достигает минимального размера оплаты труда (МРОТ), может увеличиться до 7,6–7,9% от общей численности населения, что эквивалентно 11,1–11,6 млн человек. Об этом "Газете.ру" заявил директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба "Лига Инвесторов" Станислав Скуйбеда.
«В 2024 году доля населения с зарплатой ниже МРОТ составляла 7,2%, а в первом квартале 2025 года достигла 8,1%», – отметил Скуйбеда.
Он подчеркнул, что рост цен значительно опережает увеличение МРОТ. Фактическая инфляция, указал эксперт, приближается к 7-8% в год, что значительно превышает целевой показатель Центробанка в 4%. Это приводит к обесцениванию доходов, особенно у тех, кто получает минимальную зарплату.
Скуйбеда также указал на увеличение порога бедности с 15 552 рублей в 2024 году до 16 621 рубля в первом квартале 2025 года, что создает дополнительный разрыв.
Для снижения доли населения с низкими доходами Скуйбеда предлагает ряд мер, включая ежеквартальную индексацию детских и адресных выплат с учетом фактической инфляции, введение доплат для работающих семей с низкими доходами и снижение налоговой нагрузки на зарплаты до 30 тыс. рублей.
По мнению эксперта, реализация этих мер позволит удержать долю бедных на уровне 7,6%, в противном случае этот показатель может вырасти до 8,1–8,3% к декабрю.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, какой уровень бедности должен быть в России к 2030 году.
14:54:27 02-09-2025
На фоне оставшихся россиян, эти 11 лямов внушительная цифра, в отличии от подачек. ВЫМИРАЕМ.
15:19:49 02-09-2025
Хороший результат борьбы с бедностью)
15:25:31 02-09-2025
Богатые станут богаче. Бедные станут еще беднее. Среднего класса как такового не стало.
16:29:17 02-09-2025
Гость (15:25:31 02-09-2025) Богатые станут богаче. Бедные станут еще беднее. Среднего кл... Недавно в СМИ писали наши олигархи в списке Форбс опять стали богаче на несколько миллиардов, каждый год богатеют, а россияне каждый год бледнеют, при этом в СМИ поддерживают Путина 80%, сюр.
21:40:07 02-09-2025
Гость (15:25:31 02-09-2025) Богатые станут богаче. Бедные станут еще беднее. Среднего кл... его и не было )))
16:15:00 02-09-2025
Количество бедных увеличивается на фоне рекордного роста доходов и эффективной борьбы с инфляцией. В одной из первых экономик Европы. Такого мы на экономе точно не проходили. Это какая-то другая наука
17:23:28 02-09-2025
Гость (16:15:00 02-09-2025) Количество бедных увеличивается на фоне рекордного роста дох... Наша дама из ЦБ с 2013 года борется с инфляцией с таким же успехом , с каким "успехом" боролся дон Кихот с ветряными мельницами.Может пора уже попытаться новые методы борьбы с инфляцией поискать. В Китае даже дефляция, т.е. цены снижаются.
16:59:30 02-09-2025
Так вроде Единая Россия планировала уменьшить число бедных? Нет?
18:17:13 02-09-2025
Гость (16:59:30 02-09-2025) Так вроде Единая Россия планировала уменьшить число бедных? ... Она их и так планомерно уничтожает..
17:45:57 02-09-2025
Отписались, поплакали, Дальше что? Лежим на диване, и ждем, ждем,ждем....А вдруг сосед дурнее меня окажется, да вдруг, у него все выгорит с его корефанами... А тут и я! Так,что не надо излагать свои умозаключения гениальные, если ваш удел слабака. Лежите молча на диване, жена вам в помощь.
18:36:44 02-09-2025
Гость (17:45:57 02-09-2025) Отписались, поплакали, Дальше что? Лежим на диване, и ждем, ... Доморощенный олигарх читает новости на амике?
19:12:25 02-09-2025
Гость (17:45:57 02-09-2025) Отписались, поплакали, Дальше что? Лежим на диване, и ждем, ...
Наворовал и доволен?
21:42:38 02-09-2025
многие закрывают дотации и "дочек", увольняют людей, да, так и есть. Газпром к пример решил больше не распыляться тк скоро "Сила Сибири-2" будет вовсю активизироваться. И тд многие крупные компании сокращают расходы, тренд на ближайшие 5 лет