Что делать, если сотрудник Госавтоинспекции остановил на дороге: алгоритм действий

Причин для остановки может быть множество

29 августа 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFFurbRa

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Ровная дорога, сменяющие друг друга пейзажи, музыка, доносящаяся из колонок, приятная беседа, и вдруг – взмах жезла. А в голове – сразу тысячи мыслей: "Почему остановка? Что я нарушил?" Обеспечение безопасности всех участников движения – главная обязанность сотрудников ГАИ. Автоинспекторы вправе остановить автомобиль, чтобы проверить водителя на состояние алкогольного опьянения или установления неисправности. Какие еще могут быть причины для остановки и как должны вести себя водители – в материале amic.ru.

Следуя алгоритму

По должностным полномочиям инспекторы проверяют документы (водителя и автомобиля, а иногда и перевозимого груза), осматривают и досматривают транспортные средства, опрашивают свидетелей нарушений, проверяют водителей на употребление алкоголя или запрещенных веществ.

Когда сотрудник Госавтоинспекции может остановить автомобиль:

при нарушении ПДД РФ;

при подозрении на угон или розыск автомобиля;

при проведении спецопераций, например плана "Перехват";

при визуальных признаках неисправности машины, например разбитая фара, дым из-под капота;

для проверки водителя на состояние опьянения;

для проверки документов.

Как должен действовать инспектор?

Чтобы остановить автомобиль, сотрудник Госавтоинспекции должен подать водителю сигнал остановки (указать рукой или жезлом на машину или сообщить в громкоговоритель марку, цвет и номер транспортного средства, к которому относится требование). Предварительно инспектор может привлечь внимание с помощью свистка или светового сигнала.

Далее сотрудник Госавтоинспекции должен подойти к автомобилю со стороны водителя, представиться (назвать должность, звание и ФИО), сообщить причину остановки и ее цель (п. 4 ст. 5 № 3-ФЗ " О полиции" от 07.02.2011). Когда водитель или пассажиры нужны в качестве понятых или свидетелей, инспектор должен дополнительно озвучить их права и обязанности.

Что делать, если требуется остановка в неположенном месте?

Инспектор потребовал совершить остановку в местах с ограниченной видимостью (вблизи крутых поворотов и в окончании крутых подъемов), на перекрестке или на мосту? По правилам дорожного движения в этих и ряде других мест остановка запрещена. Регламент говорит, что это возможно в исключительных случаях. Однако сотрудники Госавтоинспекции предварительно должны "принять меры по обеспечению безопасности движения". В этой ситуации водитель должен остановиться там, где указал инспектор, – штрафа не последует.

Что должны делать водители при остановке?

Когда инспектор ГАИ подает сигнал об остановке, первое и самое важное правило – выполнить это требование. Игнорирование сигнала грозит штрафом от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

После остановки лучше оставаться в машине и дождаться, пока инспектор подойдет к вам. Общаться с сотрудником ГАИ можно через приоткрытое окно. Однако инспектор вправе попросить водителя выйти из машины, когда:

он нужен в качестве свидетеля или понятого;

для оказания помощи другим участникам движения;

водитель выглядит больным или уставшим;

для устранения неисправности транспортного средства или при нарушении правил транспортировки грузов;

для осмотра транспортного средства или груза или идентификации автомобиля;

для оформления процессуальных документов.

Какие документы нужно предоставить?

Когда вас обоснованно остановили, нужно показать пакет документов (п. 2.1.1 ПДД РФ):

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

полис ОСАГО.

Если у инспектора есть основания полагать, что в автомобиле у водителя или пассажира находится что-то запрещенное или орудие преступления (оружие, краденые вещи и т.д.) он имеет право проводить личный досмотр и досмотр автомобиля (ст. 27.7, 27.9 и 27.2 КоАП РФ).

При этом обязательно составляется протокол, в который вносятся все результаты досмотра, а также данные о транспорте. При досмотре машины должны присутствовать владелец и двое понятых (вместо понятых допустима видеозапись процедуры). При личном досмотре важно, чтобы сотрудник, понятые и тот, кого будут проверять, были одного пола.

Какое наказание?

Водителя, который отказался выходить из машины, хотя требования инспектора были законными, оштрафуют на 2–4 тыс. рублей либо арестуют на 15 суток, либо назначат обязательные работы на 40–120 часов (п. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Отказ от медицинского освидетельствования обойдется в 45 тыс. рублей с лишением прав на 1,5–2 года (ст. 12.26 КоАП РФ).

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама