Что известно о трагедии в Саратове, где девочку насмерть придавило статуей кота в парке?
СМИ сообщают, что деревянная скульптура оказалась полностью гнилой внутри
18 августа 2025, 11:33, ИА Амител
Кадр с места трагедии / Фото: Telegram-канал Baza
Жуткая трагедия произошла в Саратове 17 августа. На маленькую девочку, которая отдыхала в городском парке вместе с родителями, рухнула деревянная статуя. Спасти ребенка не смогли – он скончался на месте. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже есть данные о том, что скульптура была в аварийном состоянии.
Все, что известно о гибели маленькой девочки в саратовском парке, – в материале amic.ru.
1
Что известно о гибели маленькой девочки в парке в Саратове?
Трагедия произошла 17 августа 2025 года. На девочку, которой было 1,9 года, рухнула тяжелая деревянная скульптура "Кот ученый", установленная в парке имени Горького.
«Предварительно установлено, что 17 августа 2025 года в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных повреждений она скончалась на месте», – сообщает местное управление СК.Как пишет Telegram-канал Shot, реанимационная бригада прибыла на место происшествия по экстренному вызову, но спасти девочку не удалось. Издание также добавило, что трагедия произошла прямо на глазах у родителей ребенка. Mash со ссылкой на очевидцев информирует, что родители в этот момент, возможно, хотели сфотографировать дочь возле памятника.
2
Из-за чего деревянная скульптура в саратовском парке рухнула на девочку?
В этом предстоит разобраться правоохранителям. Но Mash уже опубликовал информацию о том, что скульптура "Кот ученый" в саратовском парке была полностью прогнившей внутри. Издание допускает, что деревянная статуя никогда не обрабатывалась специальными защитными средствами. При этом масса арт-объекта превышала 140 кг.
"КП-Саратов" называет трагедию "очередной" и напоминает, что два года назад там погибли 80-летняя женщина и 9-летний ребенок: их придавило упавшей веткой дуба. Mash также добавляет, что жители Саратова регулярно жалуются на неудовлетворительное состояние парка.
В любом случае окончательные выводы можно будет сделать только после всех проведенных проверок.
3
Что говорят местные власти?
В администрации города подчеркнули, что не занимались установкой скульптуры. Вероятно, объект появился по инициативе арендаторов парка. В мэрии выразили соболезнования семье погибшей девочки и пообещали оказать всяческое содействие следствию.
4
Кто ответит за гибель годовалой девочки в парке в Саратове?
Станет известно, когда свою работу проведут правоохранители. Саратовское СУ СК уже начал проверку: специалисты осматривают место происшествия и выясняют все детали произошедшего. Кроме того, свои проверочные мероприятия начала и региональная прокуратура.
13:14:47 18-08-2025
Эта трагедия несоизмеримая и не утешительная для родителей, наврятли кто-то смог бы утешить горе семьи, в данным случаем я бы даже сказал не дай бог любой семьи. Не утешить и не вылечить, только время сможет сгладить шрамы травмы души и то надо ждать . Никому не нужна ничья никакая ответственность , счастье не вернуть. Если бы мы родители могли помочь хоть каплей своей души и радости чтоб облегчить страдания несчастных родителей никто бы я думаю не задумывался делясь своим теплом души чтоб хоть как-то оградить их забвением от тяжкого страдания. Скорбим и молимся вместе с вами .
15:48:14 18-08-2025
Жесть...вот это сфотались....
20:26:28 29-08-2025
Эта трагедия не только для семьи. Я считаю что это горе для всех! У меня внучка почти такого же возраста и как только я узнал об этом происшествии испытал сильнейший шок и спустя две недели никак не могу успокоиться и от своей души сочувствую родителям.Очень жалко малышку! Царства ей Небесного!