СМИ сообщают, что деревянная скульптура оказалась полностью гнилой внутри

18 августа 2025, 11:33, ИА Амител

Кадр с места трагедии / Фото: Telegram-канал Baza

Жуткая трагедия произошла в Саратове 17 августа. На маленькую девочку, которая отдыхала в городском парке вместе с родителями, рухнула деревянная статуя. Спасти ребенка не смогли – он скончался на месте. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже есть данные о том, что скульптура была в аварийном состоянии.

Все, что известно о гибели маленькой девочки в саратовском парке, – в материале amic.ru.

1 Что известно о гибели маленькой девочки в парке в Саратове? Трагедия произошла 17 августа 2025 года. На девочку, которой было 1,9 года, рухнула тяжелая деревянная скульптура "Кот ученый", установленная в парке имени Горького. «Предварительно установлено, что 17 августа 2025 года в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных повреждений она скончалась на месте», – сообщает местное управление СК Как пишет Telegram-канал Shot , реанимационная бригада прибыла на место происшествия по экстренному вызову, но спасти девочку не удалось. Издание также добавило, что трагедия произошла прямо на глазах у родителей ребенка. Mash со ссылкой на очевидцев информирует, что родители в этот момент, возможно, хотели сфотографировать дочь возле памятника.

2 Из-за чего деревянная скульптура в саратовском парке рухнула на девочку? В этом предстоит разобраться правоохранителям. Но Mash уже опубликовал информацию о том, что скульптура "Кот ученый" в саратовском парке была полностью прогнившей внутри. Издание допускает, что деревянная статуя никогда не обрабатывалась специальными защитными средствами. При этом масса арт-объекта превышала 140 кг. "КП-Саратов" называет трагедию "очередной" и напоминает, что два года назад там погибли 80-летняя женщина и 9-летний ребенок: их придавило упавшей веткой дуба. Mash также добавляет, что жители Саратова регулярно жалуются на неудовлетворительное состояние парка. В любом случае окончательные выводы можно будет сделать только после всех проведенных проверок.

3 Что говорят местные власти? В администрации города подчеркнули, что не занимались установкой скульптуры. Вероятно, объект появился по инициативе арендаторов парка. В мэрии выразили соболезнования семье погибшей девочки и пообещали оказать всяческое содействие следствию.