Статуя, убившая годовалую девочку, оказалась гнилой внутри

18 августа 2025, 10:18, ИА Амител

Гнилая статуя / Фото: с Telegram-канала "Следком 64"

В Саратове расследуют обстоятельства чудовищного происшествия в парке имени Горького, где массивная деревянная статуя "Кот ученый" рухнула на полуторагодовалую девочку. Cкульптура была полностью прогнившей внутри и, вероятно, никогда не обрабатывалась защитными составами, сообщает Mash.

По данным очевидцев, родители в этот момент могли фотографировать ребенка возле памятника. Вес конструкции превышал 140 кг – при падении статуи девочка получила смертельный удар по голове и скончалась на месте.

Эта трагедия вскрыла многолетние проблемы парка. До августа территория находилась в частных руках с 1990-х годов. Жители неоднократно жаловались на плохое содержание объектов.

Помимо этого, два года назад во время празднования Дня Победы на ребенка в этом же парке упало дерево. Исторически на месте парка находилось холерное кладбище XIX века.

После смены администрации в начале августа новые владельцы не успели проинспектировать все объекты. Сейчас прокуратура проводит масштабную проверку всех аттракционов и скульптур в городских парках.