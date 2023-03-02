Что такое индивидуальный план развития сотрудника и зачем он нужен
Рассказываем, как это работает и как упростить процесс
02 марта 2023, 18:00, ИА Амител
Что проще: взять "кота в мешке" в виде нового сотрудника, чьи великолепные рекомендации ещё предстоит проверить, или поднять квалификацию перспективного штатного работника до требуемого уровня? Любой грамотный управленец понимает, что второй вариант предпочтительнее, и поручает эйчару составить для кандидата на повышение детальный индивидуальный план развития.
Что такое индивидуальный план развития
ИПР – совокупность мероприятий по приобретению знаний и умений для непрерывного профессионального роста и улучшения компетенций персонала. Для закрепления и поддержания личных стремлений к саморазвитию руководитель разрабатывает соответствующую систему мотивации и поощрений.
Этот план нельзя кому-то навязать, ведь одним из главных условий целенаправленного движения вверх является искреннее желание самого сотрудника.
Где используется ИПР
У индивидуального планирования несколько целей:
- Рост эффективности ключевого персонала и, как следствие, повышение показателей производительности.
- Экономия средств на обучение только что принятых на работу специалистов.
- Развитие самостоятельности и самоорганизации работников.
- Мотивация остального персонала положительным примером карьерного роста их коллеги.
- Уменьшение кадровой текучки топ-менеджеров и специалистов компании.
Кроме того, ИПР помогает подготовить организацию к предстоящей модернизации и обеспечить рост конкурентоспособности её продукции.
Как составить
В личной беседе руководитель вместе с сотрудником выявляют приоритет направлений, в которых тот хочет двигаться и какие его компетенции потребуется для этого развить. Кроме того, принимаются во внимание и результаты оценки компетенций, например, тестированием или методом 360 градусов.
После этого составляют документ, который должен содержать несколько разделов:
- персональные данные работника;
- стоящие перед ним задачи;
- временные рамки;
- перечень рекомендаций к действию (применить данный кейс, ознакомиться с этой книгой, принять участие в определённом тренинге и т.п.);
- мотивацию;
- результаты;
- оценку достижений куратором.
Работу с ИПР – заполнение, назначение менторов, контроль исполнения – можно автоматизировать при помощи популярных профессиональных платформ вроде StartExam. Когда план готов, руководитель вносит заключительные правки и уточнения и передаёт сотруднику для ознакомления.
Во время реализации ИПР за работником пристально наблюдают и контролируют выполнение указанных пунктов. А затем подводят итоги: что удалось пройти, какие навыки освоил сотрудник и как изменился испытуемый. Причины неудачного прохождения подробно анализируют: что послужило причиной, как это проработать в дальнейшем, а сами пункты переносят в следующий ИПР.
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