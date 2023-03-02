Что такое индивидуальный план развития сотрудника и зачем он нужен

Рассказываем, как это работает и как упростить процесс

02 марта 2023, 18:00, ИА Амител

OOO "Милдсофт"

Что проще: взять "кота в мешке" в виде нового сотрудника, чьи великолепные рекомендации ещё предстоит проверить, или поднять квалификацию перспективного штатного работника до требуемого уровня? Любой грамотный управленец понимает, что второй вариант предпочтительнее, и поручает эйчару составить для кандидата на повышение детальный индивидуальный план развития.

Что такое индивидуальный план развития

ИПР – совокупность мероприятий по приобретению знаний и умений для непрерывного профессионального роста и улучшения компетенций персонала. Для закрепления и поддержания личных стремлений к саморазвитию руководитель разрабатывает соответствующую систему мотивации и поощрений.

Этот план нельзя кому-то навязать, ведь одним из главных условий целенаправленного движения вверх является искреннее желание самого сотрудника.

Где используется ИПР

У индивидуального планирования несколько целей:

Рост эффективности ключевого персонала и, как следствие, повышение показателей производительности. Экономия средств на обучение только что принятых на работу специалистов. Развитие самостоятельности и самоорганизации работников. Мотивация остального персонала положительным примером карьерного роста их коллеги. Уменьшение кадровой текучки топ-менеджеров и специалистов компании.

Кроме того, ИПР помогает подготовить организацию к предстоящей модернизации и обеспечить рост конкурентоспособности её продукции.

Как составить

В личной беседе руководитель вместе с сотрудником выявляют приоритет направлений, в которых тот хочет двигаться и какие его компетенции потребуется для этого развить. Кроме того, принимаются во внимание и результаты оценки компетенций, например, тестированием или методом 360 градусов.

После этого составляют документ, который должен содержать несколько разделов:

персональные данные работника;

стоящие перед ним задачи;

временные рамки;

перечень рекомендаций к действию (применить данный кейс, ознакомиться с этой книгой, принять участие в определённом тренинге и т.п.);

мотивацию;

результаты;

оценку достижений куратором.

Работу с ИПР – заполнение, назначение менторов, контроль исполнения – можно автоматизировать при помощи популярных профессиональных платформ вроде StartExam. Когда план готов, руководитель вносит заключительные правки и уточнения и передаёт сотруднику для ознакомления.

Во время реализации ИПР за работником пристально наблюдают и контролируют выполнение указанных пунктов. А затем подводят итоги: что удалось пройти, какие навыки освоил сотрудник и как изменился испытуемый. Причины неудачного прохождения подробно анализируют: что послужило причиной, как это проработать в дальнейшем, а сами пункты переносят в следующий ИПР.

OOO "Милдсофт"

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