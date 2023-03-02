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Что такое индивидуальный план развития сотрудника и зачем он нужен

Рассказываем, как это работает и как упростить процесс

02 марта 2023, 18:00, ИА Амител

OOO "Милдсофт"
OOO "Милдсофт"

Что проще: взять "кота в мешке" в виде нового сотрудника, чьи великолепные рекомендации ещё предстоит проверить, или поднять квалификацию перспективного штатного работника до требуемого уровня? Любой грамотный управленец понимает, что второй вариант предпочтительнее, и поручает эйчару составить для кандидата на повышение детальный индивидуальный план развития.

Что такое индивидуальный план развития

ИПР – совокупность мероприятий по приобретению знаний и умений для непрерывного профессионального роста и улучшения компетенций персонала. Для закрепления и поддержания личных стремлений к саморазвитию руководитель разрабатывает соответствующую систему мотивации и поощрений.

Этот план нельзя кому-то навязать, ведь одним из главных условий целенаправленного движения вверх является искреннее желание самого сотрудника.

Где используется ИПР

У индивидуального планирования несколько целей:

  1. Рост эффективности ключевого персонала и, как следствие, повышение показателей производительности.
  2. Экономия средств на обучение только что принятых на работу специалистов.
  3. Развитие самостоятельности и самоорганизации работников.
  4. Мотивация остального персонала положительным примером карьерного роста их коллеги.
  5. Уменьшение кадровой текучки топ-менеджеров и специалистов компании.

Кроме того, ИПР помогает подготовить организацию к предстоящей модернизации и обеспечить рост конкурентоспособности её продукции.

Как составить

В личной беседе руководитель вместе с сотрудником выявляют приоритет направлений, в которых тот хочет двигаться и какие его компетенции потребуется для этого развить. Кроме того, принимаются во внимание и результаты оценки компетенций, например, тестированием или методом 360 градусов.

После этого составляют документ, который должен содержать несколько разделов:

  • персональные данные работника;
  • стоящие перед ним задачи;
  • временные рамки;
  • перечень рекомендаций к действию (применить данный кейс, ознакомиться с этой книгой, принять участие в определённом тренинге и т.п.);
  • мотивацию;
  • результаты;
  • оценку достижений куратором.

Работу с ИПР – заполнение, назначение менторов, контроль исполнения – можно автоматизировать при помощи популярных профессиональных платформ вроде StartExam. Когда план готов, руководитель вносит заключительные правки и уточнения и передаёт сотруднику для ознакомления.

Во время реализации ИПР за работником пристально наблюдают и контролируют выполнение указанных пунктов. А затем подводят итоги: что удалось пройти, какие навыки освоил сотрудник и как изменился испытуемый. Причины неудачного прохождения подробно анализируют: что послужило причиной, как это проработать в дальнейшем, а сами пункты переносят в следующий ИПР.

OOO "Милдсофт"

Комментарии 2

  • Новое - это хорошо забытое старое.На предприятии,где я работал, ещё в 70-е годы было развито шефство, наставничество. составлялся план повышения квалификации каждого специалиста, будь он ИТР или рабочий.Если специалист хорошо работал, выполнял все задания, сдавал экзамены через 2-3 года на повышение квалификации, рабочему повышался разряд, ИТР - повышался статус инженера, например, был инженер, стал инженер 3 категории, 2 категории, 1 категории, ведущий инженер, главный конструктор проекта.Каждому повышалась соответствующая зарплата. Это повышение по квалификации.А был путь и продвижения по карьерной лестнице: рук. группы, нач. сектора, нач.отдела, начальник отделения и т.д.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Да, был институт наставничества в СССР, и наставнику доплачивали за ученика, не на голом энтузиазме это было. И всем было хорошо, у наставника авторитет у коллектива, уважение начальства, денежка дополнительная. А сейчас кинут новичка старому работнику, ну давай обучи его за 1 день, чему сам учился полгода, так еще и бесплатно, и не забудь свою работу выполни в полном объеме. Но или просто организация не берет молодых, типа учить тебя некогда или некому, до свидания. Все боятся, что молодой верхушек нахватает, научится красиво себе "презентовать" и уйдет в другую организацию, где денег больше платят.
    03 марта, Гость   Ответить
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