"Что тогда НАТО?" Путин иронично ответил Трампу, назвавшему Россию "бумажным тигром"
Президенту России предложили подарить лидеру США игрушечного тигра при встрече
03 октября 2025, 13:26, ИА Амител
Президент России Владимир Путин допустил ироничный подтекст в высказывании лидера США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром", пишет "Лента.ру".
Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что Россия "три с половиной года ведет бессмысленную войну", которую "настоящая военная мощь завершила бы менее чем за неделю" и это "делает Россию похожей на бумажного тигра".
2 октября Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что Россия противостоит не только украинской армии, но и всему блоку НАТО.
«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это "бумажный тигр"? Что тогда сама НАТО? Она что тогда собой представляет?» – с иронией отметил Путин.
При этом он не исключает ироничного подтекста в словах Трампа. После этого Путину предложили подарить Трампу игрушечного тигра при встрече.
«У нас с ним свои отношения. Мы там знаем, что друг другу дарить», – ответил президент России.
15:03:56 03-10-2025
абажаю Путина. но!!! кто приемник?? ГДЕ ОН ??! уже пора раскручивать нового, ВВ пожалеть
23:54:29 03-10-2025
Гость (15:03:56 03-10-2025) абажаю Путина. но!!! кто приемник?? ГДЕ ОН ??! уже пора раск... Боюсь вас растроить, но акт о престолонаследии в России от 1797 года, был упразнен еще большевиками. Теперь главу правительства выбирают только голосованием, кандидатом может быть любой.
Опять же не хочу вас добивать, но в большинстве демократических стран первого мира на этой планете, кандидаты еще и лютые конкуренты, которые грызут друг другу глотки за власть, готовы раскопать любой промах и изъян у соперника. Так что ни о каком приемнике и "раскручивании", речи идти не может.
Вопрос конечно, а мы то кто?
15:24:44 03-10-2025
Нестыковочка.
23:58:36 03-10-2025
Вот же Путин красава все-таки, взял и сообщил этой НАТО что они там воюют вообще-то, а то посмотри ка, расслабилась совсем, вообще не в курсе что происходит!