Президенту России предложили подарить лидеру США игрушечного тигра при встрече

03 октября 2025, 13:26, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин допустил ироничный подтекст в высказывании лидера США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром", пишет "Лента.ру".

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что Россия "три с половиной года ведет бессмысленную войну", которую "настоящая военная мощь завершила бы менее чем за неделю" и это "делает Россию похожей на бумажного тигра".

2 октября Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что Россия противостоит не только украинской армии, но и всему блоку НАТО.

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это "бумажный тигр"? Что тогда сама НАТО? Она что тогда собой представляет?» – с иронией отметил Путин.

При этом он не исключает ироничного подтекста в словах Трампа. После этого Путину предложили подарить Трампу игрушечного тигра при встрече.