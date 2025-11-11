Судя по всему, такой аттракцион больше рассчитан на детей или подростков

11 ноября 2025, 17:12, ИА Амител

Электроснегокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Юбилейный" появилось несколько электроснегокатов, на которых можно прокатиться, но только по территории зоны отдыха. Как выяснил корреспондент amic.ru, такой транспорт есть еще и на улице Мало-Тобольской – это вторая локация, где можно опробовать новое развлечение.

Есть два тарифа: "детский" и "быстрый", разница лишь в скорости – или 7 км/ч, или 14 км/ч.

Стоимость: 250 рублей (220 со скидкой) за пять минут на "детском", 310 рублей (290 со скидкой) за такое же время на "быстром". Можно покататься и десять минут: 450 рублей (420) на "детском" и 610 (590) на "быстром".

«По снегу, наверное, лучше кататься. По льду и чищеным дорожкам – сложно», – отметила наш корреспондент после теста электроснегоката.

Судя по всему, такой аттракцион больше предназначен для детей или подростков. Это не электросамокаты, которые официально рассчитаны на максимальную нагрузку до 100 кг, однако хорошо едут и с превышением нагрузки.