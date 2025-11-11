По мнению барнаульцев, теперь еще и в холодное время года "осложнят жизнь пешеходу"

11 ноября 2025, 11:18, ИА Амител

В Барнауле возле парка "Юбилейный" появилась парковка с электроснегокатами, на которых можно прокатиться как на электросамокатах, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

«Вот такая интересная техника появилась. Вместо самокатов теперь есть снегокаты. Интересная вещь. Я взрослый, а мне уже интересно, а детям, наверное, вдвойне будет», – отметил автор видео Денис Ульянов.

В комментариях к сообщению барнаульцы пишут: "Все, чтобы осложнить жизнь пешеходу", "Час от часу не легче", "Мда уж, докатились".

Напомним, сезон электросамокатов в Барнауле завершился в октябре. Сервис Whoosh рассказал, сколько подростков-самокатчиков "заблокировали" в 2025 году.