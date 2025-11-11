Еще и зимой. Электроснегокаты появились в Барнауле вместо электросамокатов
По мнению барнаульцев, теперь еще и в холодное время года "осложнят жизнь пешеходу"
11 ноября 2025, 11:18, ИА Амител
В Барнауле возле парка "Юбилейный" появилась парковка с электроснегокатами, на которых можно прокатиться как на электросамокатах, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
«Вот такая интересная техника появилась. Вместо самокатов теперь есть снегокаты. Интересная вещь. Я взрослый, а мне уже интересно, а детям, наверное, вдвойне будет», – отметил автор видео Денис Ульянов.
В комментариях к сообщению барнаульцы пишут: "Все, чтобы осложнить жизнь пешеходу", "Час от часу не легче", "Мда уж, докатились".
Напомним, сезон электросамокатов в Барнауле завершился в октябре. Сервис Whoosh рассказал, сколько подростков-самокатчиков "заблокировали" в 2025 году.
11:26:50 11-11-2025
тема! дайте два
11:27:01 11-11-2025
Урааа... Продолжаем тролить пешиков
12:01:44 11-11-2025
Гость (11:27:01 11-11-2025) Урааа... Продолжаем тролить пешиков... Только потом не удивляйся что будешь валяться на обочине с разбитым таблом, пешики они разные бывают
12:37:47 11-11-2025
Гость (12:01:44 11-11-2025) Только потом не удивляйся что будешь валяться на обочине с р... Ну вы что же, думаете мы не подготовленные выезжаем?
11:44:07 11-11-2025
Мдаа. Вот такие, как сверху отписавшиеся и ездят, тролят, и пешиков и водителей
19:45:54 11-11-2025
Гость (11:44:07 11-11-2025) Мдаа. Вот такие, как сверху отписавшиеся и ездят, тролят, и... так потом если авария то им НИКТО не помогает!! я в шоке, человек лежит страдает разбитый а все или видосики пилят или радуются. и НИКТО ни в скорую не позвонит , ни спросит "как ты!" и не посочувствует!! ужас!
12:16:23 11-11-2025
Вот в парке и пусть катаются.
14:00:43 11-11-2025
Для чего? Чтобы травматологи без работы не сидели? У нас гололёд почти всю зиму.
22:07:32 11-11-2025
У нас до асфальта/льда снег срезают, негде им по городу ездить, не переживайте, пешеходы.
Я не первый год говорю, что тротуары в Сибири нужно не солью посыпать и превращать в лёд и мокрую грязь, а дробить в снежное крошево и ровнять наподобие ратрака трассы здоровья, ровно и не скользко