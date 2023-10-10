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Чтобы победить COVID. Как жительница Барнаула после болезни создала прибыльный бизнес

Сегодня среди клиентов Анастасии не только местные жители, но и крупные организации со всей России

10 октября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото предоставлено Анастасией Поповой
Фото предоставлено Анастасией Поповой

Жительница Барнаула Анастасия Попова во время пандемии трижды перенесла коронавирус. Чтобы избавиться от последствий болезни, по совету врача начала плести изделия из бумажной лозы. И неожиданно для нее самой это "лечение" стало успешным бизнесом. Сейчас ее продукцию заказывают со всей России. Подробнее – в материале amic.ru.

Чтобы побороть панические атаки

В 2020 году Анастасия Попова трижды переболела ковидом. Во всех случаях болезнь протекала легко, но оставила неприятное последствие – панические атаки, рассказывает девушка.

"Психолог посоветовала найти занятие, которое меня бы захватило настолько, что я бы полностью в него погружалась. Это было необходимо для восстановления организма. Я прислушалась к себе и решила, что займусь лозой – это было мне по душе", – вспоминает Анастасия.

Девушка создала в соцсетях страничку, где стала выкладывать фото своих работ: шляпок, хлебниц, корзинок, сундуков, шкатулок. И оказалось, что ее продукция очень востребована на рынке.

Примерно в то же время из-за "пандемийных" ограничений закрылись такие гиганты, как Zara Home, H&M Home и IKEA – то, где продавались милые вещи для интерьера. Ниша оказалась практически свободна. И Анастасия решила этим воспользоваться.

"У меня не было цели заменить IKEA, но я поняла, что товары, которые там продавались, я могу повторить, но это уже будет ручная работа – качественная и уникальная", – поясняет девушка.

Фото: Анастасия Попова

Эмоции людей — лучше антидепрессантов

Спрос на экологически чистые материалы и ручную работу оказался высоким, и дело стало приносить мастерице неплохие деньги.

"Для своих изделий я использую специальную бумагу для пишущих машинок. Листы нарезаются, накручиваются на спицу, и получается лоза. Затем окрашиваю, обрабатываю антисептиком и плету. Изделия, у которых будет контакт с пищевыми продуктами, я покрываю специальным лаком", – объясняет детали собеседница.

Спрос варьируется в зависимости от сезона. Летом больше популярны корзинки для грибов, осенью же скупают короба, корзины для белья, подносы. Перед Новым годом актуальны "юбки" под елку, подарочные корзины, весной – пасхальные вещицы.

"Однажды мне написала девушка: "Мне нужно сделать подарок человеку, у которого есть все, кроме плетеных изделий". Она заказала хлебницу, поднос, сундук, пикниковую корзину и другие изделия на крупную сумму. А после дня рождения написала, что именинница была в полном восторге. Видеть эмоции людей – самое ценное в моей работе. Отзывы вроде "полный восторг, безупречное качество" и им подобные – лучше всяких антидепрессантов", – рассказывает Анастасия.

Фото: Анастасия Попова

Мастерица признается: то, чем она занимается, – кропотливый труд. В день ей приходится работать по 10-12 часов. Но это та работа, которая приносит настоящее удовольствие.

"У меня есть такой принцип: я отдаю заказчику только те работы, которыми довольна сама. Не нравится – переделываю. В начале пути из-за этого потратила много и нервов, и материалов. Сейчас я за день могу наплести 1200 трубочек, раньше – всего 150", – поясняет тонкости "производства" Анастасия.

Сегодня среди клиентов Анастасии не только местные жители – ценители ручной работы, но и крупные организации – пекарни, цветочные магазины. Поступают заказы из других регионов: Москвы, Чечни, Сочи и других. А недавно она начала сотрудничать с популярным маркетплейсом.

В планах Анастасии – создать линейку продукции премиум-класса. Сейчас она собирается провести мониторинг, чтобы понять, насколько востребован будет такой товар среди ее клиентов.

Фото: altairegion22.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Бизнес Барнаула

Комментарии 2

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Гость

15:05:01 10-10-2023

Замечательный доктор, видимо, Вам попался! С выздоровлением! Замечательно из "лимона" сделали "лимонад!"

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Гость

16:25:55 10-10-2023

Гость (15:05:01 10-10-2023) Замечательный доктор, видимо, Вам попался! С выздоровлением!... Спасибо❤

  2 Нравится
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