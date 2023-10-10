Чтобы победить COVID. Как жительница Барнаула после болезни создала прибыльный бизнес

Сегодня среди клиентов Анастасии не только местные жители, но и крупные организации со всей России

10 октября 2023, 13:20, ИА Амител

Фото предоставлено Анастасией Поповой

Жительница Барнаула Анастасия Попова во время пандемии трижды перенесла коронавирус. Чтобы избавиться от последствий болезни, по совету врача начала плести изделия из бумажной лозы. И неожиданно для нее самой это "лечение" стало успешным бизнесом. Сейчас ее продукцию заказывают со всей России. Подробнее – в материале amic.ru.

Чтобы побороть панические атаки

В 2020 году Анастасия Попова трижды переболела ковидом. Во всех случаях болезнь протекала легко, но оставила неприятное последствие – панические атаки, рассказывает девушка.

"Психолог посоветовала найти занятие, которое меня бы захватило настолько, что я бы полностью в него погружалась. Это было необходимо для восстановления организма. Я прислушалась к себе и решила, что займусь лозой – это было мне по душе", – вспоминает Анастасия.

Девушка создала в соцсетях страничку, где стала выкладывать фото своих работ: шляпок, хлебниц, корзинок, сундуков, шкатулок. И оказалось, что ее продукция очень востребована на рынке.

Примерно в то же время из-за "пандемийных" ограничений закрылись такие гиганты, как Zara Home, H&M Home и IKEA – то, где продавались милые вещи для интерьера. Ниша оказалась практически свободна. И Анастасия решила этим воспользоваться.

"У меня не было цели заменить IKEA, но я поняла, что товары, которые там продавались, я могу повторить, но это уже будет ручная работа – качественная и уникальная", – поясняет девушка.

Фото: Анастасия Попова

Эмоции людей — лучше антидепрессантов

Спрос на экологически чистые материалы и ручную работу оказался высоким, и дело стало приносить мастерице неплохие деньги.

"Для своих изделий я использую специальную бумагу для пишущих машинок. Листы нарезаются, накручиваются на спицу, и получается лоза. Затем окрашиваю, обрабатываю антисептиком и плету. Изделия, у которых будет контакт с пищевыми продуктами, я покрываю специальным лаком", – объясняет детали собеседница.

Спрос варьируется в зависимости от сезона. Летом больше популярны корзинки для грибов, осенью же скупают короба, корзины для белья, подносы. Перед Новым годом актуальны "юбки" под елку, подарочные корзины, весной – пасхальные вещицы.

"Однажды мне написала девушка: "Мне нужно сделать подарок человеку, у которого есть все, кроме плетеных изделий". Она заказала хлебницу, поднос, сундук, пикниковую корзину и другие изделия на крупную сумму. А после дня рождения написала, что именинница была в полном восторге. Видеть эмоции людей – самое ценное в моей работе. Отзывы вроде "полный восторг, безупречное качество" и им подобные – лучше всяких антидепрессантов", – рассказывает Анастасия.

Фото: Анастасия Попова

Мастерица признается: то, чем она занимается, – кропотливый труд. В день ей приходится работать по 10-12 часов. Но это та работа, которая приносит настоящее удовольствие.

"У меня есть такой принцип: я отдаю заказчику только те работы, которыми довольна сама. Не нравится – переделываю. В начале пути из-за этого потратила много и нервов, и материалов. Сейчас я за день могу наплести 1200 трубочек, раньше – всего 150", – поясняет тонкости "производства" Анастасия.

Сегодня среди клиентов Анастасии не только местные жители – ценители ручной работы, но и крупные организации – пекарни, цветочные магазины. Поступают заказы из других регионов: Москвы, Чечни, Сочи и других. А недавно она начала сотрудничать с популярным маркетплейсом.

В планах Анастасии – создать линейку продукции премиум-класса. Сейчас она собирается провести мониторинг, чтобы понять, насколько востребован будет такой товар среди ее клиентов.