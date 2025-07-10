Циркуляционную насосную на Барнаульской ТЭЦ-3 отремонтируют за 340 млн рублей

Старый насос отработал 40 лет

10 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Насосный агрегат на фоне турбинного цеха на Барнаульской ТЭЦ-3 / Фото: пресс-служба СГК

АО "СГК-Алтай" продолжает инвестиционную программу по модернизации инфраструктуры. В рамках обновления оборудования на Барнаульской ТЭЦ-3 в 2025–2026 годах потратят около 340 млн рублей на реновацию циркуляционной насосной. Четыре новых насосных агрегата уже находятся на складе предприятия.

Сначала здесь разобрали старый насос, прослуживший более 40 лет с момента запуска станции, сообщил заместитель начальника турбинного цеха ТЭЦ-3 по эксплуатации Роман Солонец. Сейчас на теплоэлектроцентрали проводят установку циркуляционного насоса № 1. Смонтировали напорный трубопровод, обратный клапан и напорную задвижку. Затем проведут монтаж компенсатора и поставят электродвигатель. До конца 2026 года планируется замена еще трех агрегатов.

Насосный агрегат / Фото: пресс-служба СГК

Модернизация циркуляционной насосной направлена на повышение надежности работы станции, что напрямую сказывается на стабильности подачи тепла и горячей воды потребителям Барнаула.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году общий объем вложений СГК составит 10,2 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2024 году. Из этой суммы 6,5 млрд рублей направят на ремонт и обновление объектов генерации, включая ТЭЦ и котельные, а 3,7 млрд – на обновление и ремонт сетей. В частности, работы проведут на 28 котлоагрегатах, 16 турбоагрегатах и 16 генераторах. Обновления ожидаются на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на бийской ТЭЦ и Южной ТС в Рубцовске.