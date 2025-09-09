Дельфинарий с животными внутри полыхает в Ейске. Видео

О судьбе животных информация уточняется

09 сентября 2025, 08:57, ИА Амител

В Ейске произошел крупный пожар в здании дельфинария на улице Шмидта. Объект полностью охвачен огнем, на месте работают пожарные расчеты. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По предварительным данным, возгорание распространилось на значительную часть строения. Информация о пострадавших и о судьбе животных, находившихся внутри, уточняется.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

