Дело о растрате. У директора МХАТа Владимира Кехмана прошли обыски
Он проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с бюджетными средствами
10 июля 2025, 08:06, ИА Амител
9 июля у директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана провели обыски. Известный театральный деятель стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Речь идет о крупной растрате, связанной с контрактами на реконструкцию старой сцены театра. В Следственном комитете подозревают, что конкурсы на миллиардные ремонты неслучайно выигрывали одни и те же компании. При этом правоохранители считают, что стоимость самих работ была сильно завышена.
По данным источника, Кехмана вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако по результатам следственных действий его процессуальный статус может измениться.
Как сообщает ТАСС, при обысках в театре и по месту жительства его директора были изъяты документы, связанные с уголовным делом. Также правоохранители рассказали агентству, что Кехман имеет задолженность по кредитам почти на 18 млрд рублей.
Ранее деятель культуры уже находился под следствием. Однако его уголовное преследование прекратили за истечением срока давности.
08:27:52 10-07-2025
Тю, так у него 4,5 млрд долгов на сайте ФССП, емнип, было, уже когда ему на прокорм новосибирский оперный выдали. Неужто все так плохо, что даже эта веревочка заканчивается?
08:42:37 10-07-2025
Какое одухотворенное, благородное лицо, он весь в искусстве, не мог он ярды тырить... не наговаривайте, може где-то недоглядел?), а оне как коршуны, ну эти подрядчики, объегорили маэстру?
09:29:45 10-07-2025
Мне таки кажется, что он немножечко еврей?
11:11:50 10-07-2025
Гость (09:29:45 10-07-2025) Мне таки кажется, что он немножечко еврей?... Кхе-кхе, типичный Кехман. Ну никак не мог он у россиян чего-либо умыкнуть, никак. Тут явно ошибка. И выражение лица говорит - не мог, ну может чуть-чуть, трохи для сэбэ. Так это ж всё для искусства.
17:07:35 10-07-2025
А почему у него- ведь можно с завязанными как у фемиды глазами крутануться и направить палец куда придется и точно попадешь в вора еще круче?