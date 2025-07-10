Он проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с бюджетными средствами

10 июля 2025, 08:06, ИА Амител

Владимир Кехман / Фото: скриншот из видео Первого канала

9 июля у директора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана провели обыски. Известный театральный деятель стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет о крупной растрате, связанной с контрактами на реконструкцию старой сцены театра. В Следственном комитете подозревают, что конкурсы на миллиардные ремонты неслучайно выигрывали одни и те же компании. При этом правоохранители считают, что стоимость самих работ была сильно завышена.

По данным источника, Кехмана вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако по результатам следственных действий его процессуальный статус может измениться.

Как сообщает ТАСС, при обысках в театре и по месту жительства его директора были изъяты документы, связанные с уголовным делом. Также правоохранители рассказали агентству, что Кехман имеет задолженность по кредитам почти на 18 млрд рублей.

Ранее деятель культуры уже находился под следствием. Однако его уголовное преследование прекратили за истечением срока давности.