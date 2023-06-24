Российская трасса М-4 "встала" в пробках из-за перекрытия для проезда военной техники

Людей призвали временно не пользоваться этим шоссе

24 июня 2023, 11:29, ИА Амител

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Одна из крупнейших российских трасс М-4 "Дон" перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей. Об этом сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Из-за ограничения на дороге образовался затор, что, по словам главы региона, было ожидаемо.

"В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу", – написал политик в телеграм-канале и добавил, что МЧС и полиция работают четко и слаженно, на шесть часов утра по местному времени затор сократился с трех километров до одного.

В пресс-службе правительства Воронежской области также сообщили, что по трассе движется колонна военной техники. Жителей региона призвали временно не пользоваться этим шоссе.

Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области, ситуация находится под контролем, говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. А в Москве тем временем проводят антитеррористические мероприятия. По словам мэра Сергея Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы.