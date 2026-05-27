Депутат АКЗС Булаев считает, что современным школьникам внушают слишком много страхов

После окончания девятого класса школьников автоматически исключают из учебного заведения

27 мая 2026, 08:35, ИА Амител

Последний звонок — 2026 /Фото: amic.ru

Современным школьникам внушают слишком много страхов и искусственно выдавливают из старшей школы. Об этом заявил депутат от ЛДПР в Алтайском Заксобрании Сергей Булаев, поздравляя выпускников и их родителей с последним звонком.

Пост опубликован в аккаунте Булаева во "ВКонтакте".

«Сдача ОГЭ, ЕГЭ, поступление, выбор профессии… А теперь к этому добавился еще один — страх не попасть в 10–11-е классы», — указывает депутат.

Он напоминает, что сейчас после окончания девятого класса школьников автоматически исключают из учебного заведения. А потом, после сдачи всех ОГЭ, в определенный день и определенное время нужно подать заявление на поступление в десятый класс.

«Не успел — значит опоздал. А еще можешь по баллам за ОГЭ не пройти отбор в десятый класс. Обратите внимание: десятых классов в школах остается немного. Например, в этом году в одной из школ нашего города выпускают шесть девятых классов. И создают всего два десятых. Детей фактически вынуждают идти в СПО — колледжи и техникумы», — пишет Булаев.

Отметим, попасть в колледжи тоже не всегда просто. В последние годы в Алтайском крае конкурс на ряд специальностей в колледжи больше, чем в некоторые вузы. При этом депутат подчеркивает, что ЛДПР ничего не имеет против СПО.

«Среднее профессиональное образование — важный и очень достойный путь. Мы против того, чтобы детей искусственно выдавливали из школы. Каждый школьник сам должен выбирать: идти ему в старшую школу или поступить в колледж и получить профессию», — указывает Булаев.

В ЛДПР приводят статистику: за последние десять лет в России доля школьников, переходящих в 10–11-е классы, упала с 55,7 до 42,7%.