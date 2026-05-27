Депутат АКЗС Булаев считает, что современным школьникам внушают слишком много страхов
После окончания девятого класса школьников автоматически исключают из учебного заведения
27 мая 2026, 08:35, ИА Амител
Современным школьникам внушают слишком много страхов и искусственно выдавливают из старшей школы. Об этом заявил депутат от ЛДПР в Алтайском Заксобрании Сергей Булаев, поздравляя выпускников и их родителей с последним звонком.
Пост опубликован в аккаунте Булаева во "ВКонтакте".
«Сдача ОГЭ, ЕГЭ, поступление, выбор профессии… А теперь к этому добавился еще один — страх не попасть в 10–11-е классы», — указывает депутат.
Он напоминает, что сейчас после окончания девятого класса школьников автоматически исключают из учебного заведения. А потом, после сдачи всех ОГЭ, в определенный день и определенное время нужно подать заявление на поступление в десятый класс.
«Не успел — значит опоздал. А еще можешь по баллам за ОГЭ не пройти отбор в десятый класс. Обратите внимание: десятых классов в школах остается немного. Например, в этом году в одной из школ нашего города выпускают шесть девятых классов. И создают всего два десятых. Детей фактически вынуждают идти в СПО — колледжи и техникумы», — пишет Булаев.
Отметим, попасть в колледжи тоже не всегда просто. В последние годы в Алтайском крае конкурс на ряд специальностей в колледжи больше, чем в некоторые вузы. При этом депутат подчеркивает, что ЛДПР ничего не имеет против СПО.
«Среднее профессиональное образование — важный и очень достойный путь. Мы против того, чтобы детей искусственно выдавливали из школы. Каждый школьник сам должен выбирать: идти ему в старшую школу или поступить в колледж и получить профессию», — указывает Булаев.
В ЛДПР приводят статистику: за последние десять лет в России доля школьников, переходящих в 10–11-е классы, упала с 55,7 до 42,7%.
08:41:13 27-05-2026
сейчас, я понимаю, что сделал, в свое время, очень большую ошибку.
нужно было родителей попросить проплачивать репетитора по разговорному английскому.
не это бесполезное агу и репетиторов
09:40:21 27-05-2026
Баламутов, что буллят нужно после 4-го класса исключать и рабочим в подмастерья отправлять. Труд облагораживает.