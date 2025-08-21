Также она предложила вернуть прежний возраст выхода на пенсию по старости

21 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина заявила, что пенсия – это кровно заработанные деньги, которые гражданин всю жизнь перечисляет государству. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".

«Другими словами, пенсионное обеспечение – обязанность социального государства. Не исключено, что обсуждение пенсионной темы инициировано "либерал-дарвинистами", то бишь "рыночниками" в российской власти. Именно они в угоду олигархам хотят сохранить нынешнюю экономическую политику и просто ограбить пенсионеров», – подчеркнула Останина.

По ее словам, для сохранения и развития пенсионной системы РФ необходимы:

национализация стратегических ресурсов;

введение реальной действующей прогрессивной шкалы налогообложения;

инвестирование "нефтяных" доходов в реальный сектор экономики;

введение госмонополии на алкоголь.

«Менять в нынешней пенсионной системе нужно два показателя: пенсионный возраст, вернув 55 и 60 лет, и размер пенсии, приравняв его к средней заработной плате по стране. Напомню, что Росстат насчитал эту самую зарплату в сумме 99,4 тыс. рублей», – указала Останина.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия – это "не зарплата" и людям следует становиться "самостоятельными". Эксперт Юрий Крупнов заявил amic.ru, что такие взгляды отражают идеологию элитных групп.