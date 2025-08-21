Депутат ГД с Алтая рассказала, кто "хочет ограбить пенсионеров" в России
Также она предложила вернуть прежний возраст выхода на пенсию по старости
21 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина заявила, что пенсия – это кровно заработанные деньги, которые гражданин всю жизнь перечисляет государству. Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".
«Другими словами, пенсионное обеспечение – обязанность социального государства. Не исключено, что обсуждение пенсионной темы инициировано "либерал-дарвинистами", то бишь "рыночниками" в российской власти. Именно они в угоду олигархам хотят сохранить нынешнюю экономическую политику и просто ограбить пенсионеров», – подчеркнула Останина.
По ее словам, для сохранения и развития пенсионной системы РФ необходимы:
- национализация стратегических ресурсов;
- введение реальной действующей прогрессивной шкалы налогообложения;
- инвестирование "нефтяных" доходов в реальный сектор экономики;
- введение госмонополии на алкоголь.
«Менять в нынешней пенсионной системе нужно два показателя: пенсионный возраст, вернув 55 и 60 лет, и размер пенсии, приравняв его к средней заработной плате по стране. Напомню, что Росстат насчитал эту самую зарплату в сумме 99,4 тыс. рублей», – указала Останина.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пенсия – это "не зарплата" и людям следует становиться "самостоятельными". Эксперт Юрий Крупнов заявил amic.ru, что такие взгляды отражают идеологию элитных групп.
12:35:11 21-08-2025
Как же достала эта горе-мамаша, воспитавшая сынка- убийцу. И может быть хватит писать , что она с Алтая- она еще во времена СССР свинтила в Кузбасс
12:38:31 21-08-2025
Людоеды-дарвинисты против балаболов-популистов, а нормальные есть?
22:34:45 22-08-2025
Гость (12:38:31 21-08-2025) Людоеды-дарвинисты против балаболов-популистов, а нормальные... таких не берут в космонавты
12:40:46 21-08-2025
А как ранее Останина голосовала за повышение пенсионного возраста? А раньше она голосовала - ЗА.
12:52:07 21-08-2025
Гость (12:40:46 21-08-2025) А как ранее Останина голосовала за повышение пенсионного воз...
По предварительному сговору?
17:40:47 21-08-2025
Гость (12:40:46 21-08-2025) А как ранее Останина голосовала за повышение пенсионного воз... Справедливости ради, в 2018 году популистка Останина не голосовала за законопроект о пенсионной реформе. В тот год она не была депутатом ГД.
12:46:06 21-08-2025
"кто "хочет ограбить пенсионеров""--------- Мы помним, кто. Это депутаты ГД.
12:59:00 21-08-2025
Гость (12:46:06 21-08-2025) "кто "хочет ограбить пенсионеров""--------- Мы помним, кто. ... А так же тот, кто по просьбе депутатов указ подписал.
13:24:24 21-08-2025
Нормальных депутатов народных в ГД нет.
13:50:10 21-08-2025
Всё стараются замолчать эту тему пенсионного возраста.И видно тщетно.Вопрос приобретает свою остроту всё больше и больше и власти придётся отвечать за этот антинародный закон.В самой богатой ресурсами стране мира сделали рабами пожилое население,принудив его работать ,так как ,даже получая эту позорную пенсию ,нельзя на неё прожить сносно.И я поддерживаю депутата Останину за то что она поднимает этот неудобный для власти вопрос.Нужно всем нам тоже его задать.
15:28:21 21-08-2025
Работал всю жизнь на просторах нанего СССР в разных республиках запускали и хим заводы и горнометалургические и вот вам радость 70 лет а пенсия 19 тыс в обще нельзя так с пожилыми людьми мы то при чем давлибы тогда что то дешевле. Скажите не прав а жаль ушло у нас понятие милосердия ушло.
15:57:54 21-08-2025
Не пойму почему здесь на Астанину все бочку катят?
Она что-то не правильное сказала!?...
Вернуть пенсионный возраст 55 и 60.
Повысить пенсию.
Что тут не правильно она сказала?...
22:54:38 21-08-2025
Не вернут возраст и не повысят пенсии... Это популизм...
09:17:30 22-08-2025
Иван (22:54:38 21-08-2025) Не вернут возраст и не повысят пенсии... Это популизм... ... А что по вашему?-сложить лапки и топориком ко дну?
10:10:12 22-08-2025
Ограбили с молчаливого согласия депутатов в 2014 , когда заморозили пенсионные накопления, они где эти деньги, кем истрачены? На какие цели? Верните деньги и пенсию в 55,60!!!!!!