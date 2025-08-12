НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая объяснила, почему размер маткапитала не поднимут до 1 млн рублей

И это, по ее словам, не финансовый вопрос, а вопрос политической воли

12 августа 2025, 13:30, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина объяснила НСН, почему маткапитал за первенца в ближайшее время не поднимут до 1 млн рублей.

Ранее в ГД предложили увеличить размер выплаты до миллиона рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – до 1,3 млн рублей. По словам Останиной, инициатива вызвала негативную реакцию.

«К законопроекту, к сожалению, правительство отнеслось отрицательно, хотя когда в Госдуме состоялся проектный час по проблемам демографии, большинство фракций выступили за увеличение суммы маткапитала», – пояснила она.

По ее словам, чтобы выйти на демографические показатели, о которых говорил президент России Владимир Путин, выплата за первенца должна начинаться с 1 млн рублей. Более того, необходимы и другие системные меры, например, доступные авиабилеты для многодетных семей на внутренние рейсы.

«Это не финансовый вопрос, это вопрос политической воли», – подчеркнула Останина.

Ранее Останина предложила сделать так, чтобы рождение каждого последующего ребенка влекло за собой повторную выплату.

Депутат Госдумы с Алтая заявила о необходимости "космического прорыва" в демографии

Чтобы получился резкий скачок и в рождаемости, и в продолжительности и качестве жизни
Гость

13:46:25 12-08-2025

Как на выборы людей гнать, так сразу долг и политическая воля. Как для людей что то сделать, так воли нет.

Гость

15:20:32 12-08-2025

Разрешите уже тратить на покупку авто. Очень машина нужна новая детей возить.

Гость

15:24:02 12-08-2025

"Ранее в ГД предложили увеличить размер выплаты до миллиона рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – до 1,3 млн рублей. По словам Останиной, инициатива вызвала негативную реакцию."----------- если за каждого давать такие бабки, то на госдуру ничего не останется... Один первенец = 1,5 депутатам. Л- логика

