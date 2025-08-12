Депутат Госдумы с Алтая объяснила, почему размер маткапитала не поднимут до 1 млн рублей
И это, по ее словам, не финансовый вопрос, а вопрос политической воли
12 августа 2025, 13:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина объяснила НСН, почему маткапитал за первенца в ближайшее время не поднимут до 1 млн рублей.
Ранее в ГД предложили увеличить размер выплаты до миллиона рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – до 1,3 млн рублей. По словам Останиной, инициатива вызвала негативную реакцию.
«К законопроекту, к сожалению, правительство отнеслось отрицательно, хотя когда в Госдуме состоялся проектный час по проблемам демографии, большинство фракций выступили за увеличение суммы маткапитала», – пояснила она.
По ее словам, чтобы выйти на демографические показатели, о которых говорил президент России Владимир Путин, выплата за первенца должна начинаться с 1 млн рублей. Более того, необходимы и другие системные меры, например, доступные авиабилеты для многодетных семей на внутренние рейсы.
«Это не финансовый вопрос, это вопрос политической воли», – подчеркнула Останина.
Ранее Останина предложила сделать так, чтобы рождение каждого последующего ребенка влекло за собой повторную выплату.
13:46:25 12-08-2025
Как на выборы людей гнать, так сразу долг и политическая воля. Как для людей что то сделать, так воли нет.
15:20:32 12-08-2025
Разрешите уже тратить на покупку авто. Очень машина нужна новая детей возить.
15:24:02 12-08-2025
"Ранее в ГД предложили увеличить размер выплаты до миллиона рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго или третьего – до 1,3 млн рублей. По словам Останиной, инициатива вызвала негативную реакцию."----------- если за каждого давать такие бабки, то на госдуру ничего не останется... Один первенец = 1,5 депутатам. Л- логика