Государственная политика направлена на поддержку семей и рождаемости, а работодатели обязаны соблюдать установленные нормы

26 февраля 2026, 16:21, ИА Амител

Беременность не должна становиться препятствием при трудоустройстве, сообщила РИА Новости Екатерина Стенякина, депутат Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов. Наличие детей или беременность не могут служить основанием для отказа в трудоустройстве — это закреплено в законодательстве.

Стенякина уточнила: все аспекты трудоустройства, работы и увольнения регулируются Трудовым кодексом РФ. Статья 64 ТК запрещает отказывать в найме из-за беременности или наличия детей. Статья 145 УК РФ запрещает увольнение или отказ в приеме на работу по этим причинам.

«Государственная политика России поддерживает семьи и стимулирует рождаемость. Работодатели должны ее учитывать. СФР назначает декретные выплаты, и работодатели обязаны уплачивать страховые взносы, что не наносит ущерба компании», — отметила парламентарий.

Стенякина подчеркнула, что если компания наняла женщину после собеседования, значит, оценила ее опыт и квалификацию. Отпуск по беременности и родам недолгий, и компания получит квалифицированного сотрудника. В условиях дефицита кадров это выгодно. К тому же в декретный отпуск вместо нее может пойти родственник или женщина может работать удаленно.

«Беременность сотрудницы не станет препятствием для предприятия. Работодатель не может установить испытательный срок для беременной. Если такой срок есть, он прекращается с момента сообщения о беременности», — подчеркнула депутат.

Беременных нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочной работе, в ночное время и выходные. Увольнение возможно только при ликвидации предприятия.

Женщины в положении могут работать неполный день с сохранением оплаты труда, рассчитывать на безопасные условия и медицинские осмотры.

