В Госдуме предложили ввести ограничения для режима самозанятых

Инициатива вызвана ростом числа самозанятых до 15 млн и выявленными проблемами

24 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Девушка, самозанятость / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Риск ухода самозанятых в теневой сектор экономики из‑за слабой соцзащиты и злоупотреблений работодателей стал поводом для инициативы Ярослава Нилова — главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он предложил ограничить применение режима самозанятости и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году, пишет РИА Новости.

Депутат направил соответствующие письма вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Самозанятость следует ограничить услугами для физических лиц, такими как работа нянь, репетиторов и помощников по хозяйству, а также аренда жилья и коммерческой недвижимости», — отметил Нилов.

Число самозанятых в России увеличивается и сейчас составляет около 15 миллионов человек. Это делает актуальным вопрос о будущем правового режима после завершения эксперимента в 2029 году для социально-экономической политики.

«Популярность налога на профессиональный доход (НПД) обусловлена простотой регистрации, отсутствием необходимости вести бухгалтерию и автоматизацией налоговых отчислений», — считает депутат.

Однако практика выявила проблемы, такие как замена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами и недостаточная социальная защита самозанятых. Большинство из них не участвуют в формировании пенсионных прав, а система добровольного страхования от временной нетрудоспособности начала действовать только с 1 января 2026 года.

Нилов предлагает начать широкое обсуждение о продлении текущего налогового режима в новой форме или разработке нового механизма после 2028 года.

«Предварительное определение правовых рамок поможет обеспечить плавный переход и снизить риски ухода граждан в теневой сектор», — заявил Нилов.

Также предлагается рассмотреть интеграцию самозанятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения через взносы в Социальный фонд России. Это обеспечит базовые социальные гарантии и укрепит устойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе.