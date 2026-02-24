В Госдуме предложили ввести ограничения для режима самозанятых
Инициатива вызвана ростом числа самозанятых до 15 млн и выявленными проблемами
24 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
Риск ухода самозанятых в теневой сектор экономики из‑за слабой соцзащиты и злоупотреблений работодателей стал поводом для инициативы Ярослава Нилова — главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он предложил ограничить применение режима самозанятости и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году, пишет РИА Новости.
Депутат направил соответствующие письма вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и министру финансов РФ Антону Силуанову.
«Самозанятость следует ограничить услугами для физических лиц, такими как работа нянь, репетиторов и помощников по хозяйству, а также аренда жилья и коммерческой недвижимости», — отметил Нилов.
Число самозанятых в России увеличивается и сейчас составляет около 15 миллионов человек. Это делает актуальным вопрос о будущем правового режима после завершения эксперимента в 2029 году для социально-экономической политики.
«Популярность налога на профессиональный доход (НПД) обусловлена простотой регистрации, отсутствием необходимости вести бухгалтерию и автоматизацией налоговых отчислений», — считает депутат.
Однако практика выявила проблемы, такие как замена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами и недостаточная социальная защита самозанятых. Большинство из них не участвуют в формировании пенсионных прав, а система добровольного страхования от временной нетрудоспособности начала действовать только с 1 января 2026 года.
Нилов предлагает начать широкое обсуждение о продлении текущего налогового режима в новой форме или разработке нового механизма после 2028 года.
«Предварительное определение правовых рамок поможет обеспечить плавный переход и снизить риски ухода граждан в теневой сектор», — заявил Нилов.
Также предлагается рассмотреть интеграцию самозанятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения через взносы в Социальный фонд России. Это обеспечит базовые социальные гарантии и укрепит устойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе.
13:11:29 24-02-2026
За последствия эксперимента кто ответ держать будет?
13:33:59 24-02-2026
как кто? самозанятые конечно
14:06:38 24-02-2026
У депутатов уже простроены перспективы. Видят будущее. Обсуждают 2029 год, 2030 год. И даже 2036 год обсуждают. Всё хорошо в паралелльных мирах!
16:30:43 24-02-2026
Да у людей просто нет денег, чтобы платить эти взносы пенсионные - вот и все. Да и желания нет, ибо все видят, как насилуют (не побоюсь этого слова) и грабят пенсионеров. Еще и пенсионный возраст повысили так, что большинство людей просто не рассчитывают до него дожить, при нынешних-то условиях. И нафига вкладывать в эфемерное и гарантированно нищее будущее, отказывая в себе в самом необходимом уже сегодня? Ради благополучия чиновников из пенсионного фонда и той же Госдумы? Посему большинство так и так уйдут в тень - и увы, будут абсолютно правы.
17:52:10 24-02-2026
Одна часть населения налоги и взносы платит (добровольно или вынуждено - не важно), другая часть не платит и не считает нужным. Вот только эти налоги/взносы идут в т.ч. и на школы, и на медицину, и на пенсии и на многое другое, чем пользуются обе части населения в равной степени. Самое забавное - вторая часть не только во многом живет за счет первой, но еще и выражает недовольство "ограблением пенсионеров" в котором сама же принимает непосредственное участие.
23:48:41 24-02-2026
Гость (17:52:10 24-02-2026) Одна часть населения налоги и взносы платит (добровольно или... Уважаемый, если вы до сих пор не вкурили, то знайте - налоги платят ВСЕ! С каждого кусочка хлеба, с каждой крупинки соли, с каждой гнилой картофелины, купленной в магазине, ВСЕ - от МЛАДЕНЦА до ДРЕВНЕЙ СТАРУХИ платят 22 процента. И это только начало! А пенсионные взносы, о которых идет речь - это, предполагается, персонифицированный взнос в пенсионное будущее. Которого большинство никогда не увидит.
23:22:30 25-02-2026
Самозанятый платит налоги 4 и 6% это как ип на усн
00:36:27 26-02-2026
Гость (23:22:30 25-02-2026) Самозанятый платит налоги 4 и 6% это как ип на усн... ИП на УСН платит 6%, а фактически 7%
15:34:54 27-02-2026
Ярослав Нилов, а не хочешь помимо своей основной деятельности заняться подработкой, как это делали члены КПСС ? Депутаты КПСС не имели постоянного заработка и раз в пятилетку проводили собрания. Каждый депутат имел свою основную деятельность, т.е. РАБОТАЛ в поле, на комбинате, в спортзале и т.д. и т.п. Многие из них еще и подрабатывали на шабашках! Нынешние тунеядцы и вредители сидящие в Думе не имеют понятия о совести и чести, только и думают как выделиться перед руководством рисуя не правдивую картину о несправедливости. Вот с какого перепуга вы решили, что рост самозанятых связан лишь попыткой ухода от налогов!? Люди помимо основной работы идут на самые низкооплачиваемые работы лишь бы хоть как-то свести концы с концами и оплатить сумасшедший ценник на продукты. Мне вот по своей воли, что ли захотелось не отдыхать и после работы с 18ч до 22ч бегать и разносить заказы клиентам, а в выходные с 9ч до 21ч? И вы думаете много пеший курьер зарабатывает? Чтобы заработать с одной доставки, часто требуется бегать с одного ПВЗ до другого ПВЗ, это никто не учитывает и не оплачивает, а это порой по 1,5-2 км. И потом взяв заказ с нужного ПВЗ нести его клиенту от 200м - до 3км, получая от 70 до 120 руб(зависит от расстояния, т.е. последней мили до клиента). Чтобы заработать 1000 рублей, вам нужно обслужить минимум 11-12 клиентов с пройденным расстоянием от 10 до 30 км в день, сможете? При этом в курьер всегда находится в зоне риска, на него могут повесить недостачу от хитрых клиентов. Вы думаете много удалось заработать? Нет, в январе на каникулах всего лишь 10 тыс.руб. А в феврале лишь 7 тыс. К чему все это написал? Вот я плачу налоги и уже 35 лет работаю в IT(в частной компании) с зарплатой 85 тыс.р., на которой постоянные переработки заставляют кипеть мозг, а оклад никто повышать не собирается. Рост цен на все как минимум на 200 процентов заставляет искать иные средства, а поскольку зарубежные партнеры ушли с рынка, то ищешь то, что даст быстрый доход(оплата раз в неделю) и хотя бы позволит окупить часть расходов на продукты. Понятное дело, мой основной работодатель УЖЕ платит за социалку и в ПФР и прочее и прочее. Вот только, где отдача??? В этом месяце возвращаясь домой поздно вечером упал получив ушиб грудной клетки на скользком дорожном покрытии(к вопросу, почему у такой большой страны нет контейнеров откуда бы посыпали дорожки, как это было в СССР). И что вы думаете? Чтобы попасть в ОДИН единственный травмпункт в городе с населением ~500тыс пришлось тащиться к черту на кулички рассчитывая на то, что ОМС(ну как же мы же платим) поможет мне решить проблему и фиг вам! Позже обращался в частную клинику, где есть КТ. А где черт возьми КТ в травмпунктах? Распилили? Нафиг нужны эти поборы, если от них не видно никакой отдачи. В поликлинику, чтобы попасть к врачу ортопед-травматолог нужно стоять в электронной очереди две недели, и потом еще полдня сидеть в живой очереди не смотря на указанное время. Вот чем нужно заниматься депутатам, а не нагружать людей проблемами, по крайней мере тех, кто уже ВАМ платит ЗА СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ!