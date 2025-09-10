Самозанятые россияне смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Однако право на кредитные каникулы ограничено рядом условий

10 сентября 2025, 11:05, ИА Амител

Человек на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 1 октября для российских предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан начнут действовать кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Мера закреплена федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.

Согласно документу, обязанность предоставлять каникулы возлагается на банки, микрофинансовые организации и корпорацию "ВЭБ.РФ". Льгота вводится вне зависимости от финансового положения заемщика и общей экономической ситуации, однако предусматривает ряд ограничений.

«Она не распространяется на договоры с несколькими кредиторами, займы, обеспеченные имуществом в повторном залоге, а также кредиты для участников специальных налоговых режимов и отдельных видов деятельности», – отмечается в документе.

Предельные суммы кредитов, подпадающих под действие закона, составляют: для микропредприятий – до 60 млн рублей, для малых предприятий – до 400 млн рублей, для средних – до 1 млрд рублей, для самозанятых – до 10 млн рублей.

Основная цель инициативы – предотвратить рост неплатежей в сегменте малого бизнеса и самозанятых, снизить нагрузку на предпринимателей и одновременно повысить устойчивость банковской системы.

