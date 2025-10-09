Министр экономразвития рекомендовал правительству прекратить "самозанятость" в России
Для недопущения практики занижения налоговой базы
09 октября 2025, 13:44, ИА Амител
Совфед и министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовали правительству прекратить "самозанятость" в 2026 году – на два года раньше запланированного срока, сообщает ТАСС.
Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых начался в 2019 году и проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП).
«Проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», – говорится в рекомендации правительству.
Решетников отметил, что обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию.
13:53:30 09-10-2025
Назовите хоть один, их указ, который бы шёл на пользу ТРУДЯЩИХСЯ !!!
15:14:53 09-10-2025
Гость (13:53:30 09-10-2025) Назовите хоть один, их указ, который бы шёл на пользу ТРУДЯЩ...
Приведите хоть один довод в пользу того, чтобы у них была заинтересованность или обязанность, принимать законы, распоряжения, приказы и пр., которые бы шли на пользу трудящихся!
13:59:18 09-10-2025
раз честно играть -себе дороже, то уйдут обратно в тень и вася кот.
не там министры и правительство деньги ищут - тряхните олигархов, там сильно больше чем у самозанятых.
14:03:26 09-10-2025
Опять малый бизнес в тень загоняют, хочется налогов собрать побольше, а в результате получат меньше, не дождаться нам от них правильных законов, а всего-то нужно ввести прогрессивный налог, чем больше зарабатываешь тем больше платишь, а мелкий бизнес вообще освободить от налогов пока не начнет прибыль получать, очень многие еле еле держаться на плаву повышение налогов их добьет или они уйдут в тень.
15:58:49 09-10-2025
Гость (14:03:26 09-10-2025) Опять малый бизнес в тень загоняют, хочется налогов собрать ... Даже сейчас, без прогрессивного налога, много доходов идёт в тень. Сделают прогрессию - у условной ...нефти будет доходность на уровне киоска с газетами. Тут вопрос, как собирать, куда тратить. Нуи на мой взгляд, когда у среднестатистического полковника находят бюджет небольшого города - вопрос, где брать деньги вообще неактуален.
17:05:16 09-10-2025
Гость (15:58:49 09-10-2025) Даже сейчас, без прогрессивного налога, много доходов идёт в... А нечего раздавать звания налево и направо. Полковников и генералов пруд пруди, а воевать некому. Нечего клеркам звания присваивать. Бухгалтер он и есть бухгалтер, и ни каким майором или полковником быть не может.
14:05:25 09-10-2025
в принципе все идет по заранее утвержденному плану, но по некоторым позициям можем немного ускоряться
14:10:02 09-10-2025
Что, не выгодные стали?))
15:18:37 09-10-2025
Гость (14:10:02 09-10-2025) Что, не выгодные стали?))...
Выгодные, но мало...
15:53:48 09-10-2025
Либералы почувствовали снова силу, издавая не выживаемые условия? Решили окончательно разрушить малый бизнес и заодно настроить народ против президента?!Странно другое, налогов то будут платить в разы меньше, как же они бедные жить то собираются раз их кормушка пустеть начнёт?!
16:19:11 09-10-2025
Гость (15:53:48 09-10-2025) Либералы почувствовали снова силу, издавая не выживаемые усл... Президент-то и не в курсе поди?