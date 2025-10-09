НОВОСТИБизнес

Министр экономразвития рекомендовал правительству прекратить "самозанятость" в России

Для недопущения практики занижения налоговой базы

09 октября 2025, 13:44, ИА Амител

Самозанятые / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Самозанятые / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Совфед и министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовали правительству прекратить "самозанятость" в 2026 году – на два года раньше запланированного срока, сообщает ТАСС.

Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых начался в 2019 году и проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП).

«Проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», – говорится в рекомендации правительству.

Решетников отметил, что обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию.

Ранее эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова пояснила amic.ru, почему самозанятые должны "спасать" свою пенсию сами.

Человек на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Самозанятые россияне смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

Однако право на кредитные каникулы ограничено рядом условий
Комментарии

Гость
Гость

13:53:30 09-10-2025

Назовите хоть один, их указ, который бы шёл на пользу ТРУДЯЩИХСЯ !!!

Гость
Гость

15:14:53 09-10-2025

Гость (13:53:30 09-10-2025) Назовите хоть один, их указ, который бы шёл на пользу ТРУДЯЩ...
Приведите хоть один довод в пользу того, чтобы у них была заинтересованность или обязанность, принимать законы, распоряжения, приказы и пр., которые бы шли на пользу трудящихся!

Гость
Гость

13:59:18 09-10-2025

раз честно играть -себе дороже, то уйдут обратно в тень и вася кот.
не там министры и правительство деньги ищут - тряхните олигархов, там сильно больше чем у самозанятых.

Гость
Гость

14:03:26 09-10-2025

Опять малый бизнес в тень загоняют, хочется налогов собрать побольше, а в результате получат меньше, не дождаться нам от них правильных законов, а всего-то нужно ввести прогрессивный налог, чем больше зарабатываешь тем больше платишь, а мелкий бизнес вообще освободить от налогов пока не начнет прибыль получать, очень многие еле еле держаться на плаву повышение налогов их добьет или они уйдут в тень.

Гость
Гость

15:58:49 09-10-2025

Гость (14:03:26 09-10-2025) Опять малый бизнес в тень загоняют, хочется налогов собрать ... Даже сейчас, без прогрессивного налога, много доходов идёт в тень. Сделают прогрессию - у условной ...нефти будет доходность на уровне киоска с газетами. Тут вопрос, как собирать, куда тратить. Нуи на мой взгляд, когда у среднестатистического полковника находят бюджет небольшого города - вопрос, где брать деньги вообще неактуален.

Гость
Гость

17:05:16 09-10-2025

Гость (15:58:49 09-10-2025) Даже сейчас, без прогрессивного налога, много доходов идёт в... А нечего раздавать звания налево и направо. Полковников и генералов пруд пруди, а воевать некому. Нечего клеркам звания присваивать. Бухгалтер он и есть бухгалтер, и ни каким майором или полковником быть не может.

гость
гость

14:05:25 09-10-2025

в принципе все идет по заранее утвержденному плану, но по некоторым позициям можем немного ускоряться

Гость
Гость

14:10:02 09-10-2025

Что, не выгодные стали?))

Гость
Гость

15:18:37 09-10-2025

Гость (14:10:02 09-10-2025) Что, не выгодные стали?))...
Выгодные, но мало...

Гость
Гость

15:53:48 09-10-2025

Либералы почувствовали снова силу, издавая не выживаемые условия? Решили окончательно разрушить малый бизнес и заодно настроить народ против президента?!Странно другое, налогов то будут платить в разы меньше, как же они бедные жить то собираются раз их кормушка пустеть начнёт?!

Гость
Гость

16:19:11 09-10-2025

Гость (15:53:48 09-10-2025) Либералы почувствовали снова силу, издавая не выживаемые усл... Президент-то и не в курсе поди?

