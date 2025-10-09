Министр экономразвития рекомендовал правительству прекратить "самозанятость" в России

Для недопущения практики занижения налоговой базы

09 октября 2025, 13:44, ИА Амител

Самозанятые / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Совфед и министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовали правительству прекратить "самозанятость" в 2026 году – на два года раньше запланированного срока, сообщает ТАСС.

Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых начался в 2019 году и проводится до 31 декабря 2028 года включительно. Для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП).

«Проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», – говорится в рекомендации правительству.

Решетников отметил, что обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию.

Ранее эксперт по пенсионному праву Елена Беркетова пояснила amic.ru, почему самозанятые должны "спасать" свою пенсию сами.