Депутаты хотят запретить алкомаркеты у жилых домов по всей России

Инициативу хотят ввести с 1 сентября

04 августа 2025, 18:35, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В сентябре в России может вступить в силу новый федеральный запрет на торговлю алкоголем во дворах жилых домов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с "Абзацем".

Парламентарий подчеркнул, что проблема требует более решительных действий со стороны местных властей.

«Регионы обладают необходимыми полномочиями, но им не хватает смелости. Подмосковье показывает правильный пример – эту практику нужно тиражировать по всей стране», – заявил Хамзаев.

Депутат связал избыточное количество алкомаркетов и пивных в жилых зонах с целым комплексом социальных проблем – от роста преступности до антисанитарии во дворах и на детских площадках.

«Жители устали от такого соседства. Их запрос очевиден, и властям пора на него реагировать», – добавил он.

При этом инициатива уже встретила сопротивление бизнес-сообщества. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев назвал подобные меры контрпродуктивными, предупредив о рисках роста цен и развития теневого рынка.

Властям предстоит найти баланс между общественными запросами и экономическими реалиями. Как уточняет Хамзаев, вопрос уже вынесен на федеральный уровень, и его обсуждение может продолжиться осенью в рамках работы над новыми антиалкогольными мерами.

Ранее сообщалось, что в России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.