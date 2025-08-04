Депутаты хотят запретить алкомаркеты у жилых домов по всей России
Инициативу хотят ввести с 1 сентября
04 августа 2025, 18:35, ИА Амител
В сентябре в России может вступить в силу новый федеральный запрет на торговлю алкоголем во дворах жилых домов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с "Абзацем".
Парламентарий подчеркнул, что проблема требует более решительных действий со стороны местных властей.
«Регионы обладают необходимыми полномочиями, но им не хватает смелости. Подмосковье показывает правильный пример – эту практику нужно тиражировать по всей стране», – заявил Хамзаев.
Депутат связал избыточное количество алкомаркетов и пивных в жилых зонах с целым комплексом социальных проблем – от роста преступности до антисанитарии во дворах и на детских площадках.
«Жители устали от такого соседства. Их запрос очевиден, и властям пора на него реагировать», – добавил он.
При этом инициатива уже встретила сопротивление бизнес-сообщества. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев назвал подобные меры контрпродуктивными, предупредив о рисках роста цен и развития теневого рынка.
Властям предстоит найти баланс между общественными запросами и экономическими реалиями. Как уточняет Хамзаев, вопрос уже вынесен на федеральный уровень, и его обсуждение может продолжиться осенью в рамках работы над новыми антиалкогольными мерами.
Ранее сообщалось, что в России хотят сократить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00.
19:17:34 04-08-2025
И разрешать не надо было.
20:30:50 04-08-2025
Иван (19:17:34 04-08-2025) И разрешать не надо было. ... Боитесь что сопьетесь?
19:32:57 04-08-2025
Этот бородатый постоянно хочет, что-то запретить
19:49:24 04-08-2025
Песня была такая: Бутылка вина - болит голова, а болит у того, кто не пьёт ничего).
20:19:35 04-08-2025
Гость (19:49:24 04-08-2025) Песня была такая: Бутылка вина - болит голова, а болит у тог... Был такой анекдот. "Что же вы, дяденька, не знаете, а подсказываете?" Загуглите слова песни и больше не позорьтесь.
20:08:53 04-08-2025
Ой горюшко то какое
12:37:03 05-08-2025
Самогонные аппараты распространятся. Что за глупость - все запрещать. Лучше бы катков и стадионов настроили больше
13:34:11 05-08-2025
а когда в самих жилых домах запретят? У нас в доме 2 магазина с алкашкой, соседний дом - дет сад и школа. Нужно совсем запретить продавать алкоголь в МКД