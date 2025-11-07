Экономисты предупредили, что с 2026 года россияне будут заходить в интернет по паспорту
Обязательная идентификация поможет защитить несовершеннолетних и ограничить деятельность ботов
В России с 100% вероятностью будет введен вход в интернет по паспорту через портал "Госуслуги", заявил в интервью "Газете.ru" экономист Максим Шошин.
По его словам, вероятность реализации этой меры в 2025–2026 годах оценивается как практически стопроцентная. Эксперт отметил, что у России уже есть готовая система идентификации – портал "Госуслуги", который можно использовать для подтверждения личности при доступе к контенту, в том числе "взрослому".
«Технически интегрировать доступ к интернету через учетную запись "Госуслуг" вполне реализуемо. Это масштабная задача, которая потребует изменений в работе соцсетей, видеохостингов и сайтов. Однако единая база данных о том, кто какой контент просматривает, станет привлекательной целью для хакеров и инструментом для злоупотреблений», – отметил Шошин.
Сторонники инициативы считают, что обязательная идентификация поможет защитить несовершеннолетних, ограничить деятельность ботов и повысить ответственность пользователей. Противники, напротив, предупреждают о рисках утраты анонимности, утечек персональных данных и сложностях внедрения.
Шошин напомнил, что аналогичные меры уже вводятся в других странах. В Великобритании с июля 2025 года вступают в силу положения закона Online Safety Act, обязывающие сайты с "взрослым" контентом проверять возраст пользователей. В Китае действует система фильтрации и цензуры интернета, известная как "Великий китайский файрвол", обеспечивающая государственный контроль над информацией.
По мнению эксперта, британская модель направлена прежде всего на защиту граждан и детей, тогда как китайская – на поддержание общественной стабильности и информационного контроля. Обе системы, подчеркнул он, постоянно балансируют между безопасностью и свободой слова.
Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.
А заявление на вход в сеть "интернет" нужно будет в ГУВД ехать писать?
Приплыли, дамы и господа….
А я давно говорю, что все наши проблемы из-за этих тернетов. Мобильная связь ещё большее зло + облучение постоянное.
Гость (17:53:02 07-11-2025) А я давно говорю, что все наши проблемы из-за этих тернетов.... Гость, обложи себя люминевой фольгой с ног до головы и не будит никакого облучения.
Экономист, а не экономисты.
А сегодня разве не так?
Через телефон, а сим по паспорту.
Через комп, а провайдер тоже через паспорт...
Гость (19:26:31 07-11-2025) А сегодня разве не так? Через телефон, а сим по паспорту... Скрупулёзно подмечено: действительно, у поставщика услуг интернета в наличии паспортные данные каждого из пользователей! Если новшество легитимно, то к чему повторно требовать персональную инфу от потребителей, уже известную провайдеру? Не проще ли именно его обязать поделиться секретом с особо любопытными "экономистами" на основании "закона"?
"...единая база данных ... станет привлекательной целью для хакеров и инструментом для злоупотреблений"
Эт точно, а то, что хакеры эту базу получат - к бабке не ходи.
Те кому надо знать о нас всё уже давно всё знают!...
А кому на нас наплевать, тем пофигу наши данные...!
Гость (22:52:23 07-11-2025) Те кому надо знать о нас всё уже давно всё знают!... А к... СЕГОДНЯ ты сам уже так и ходишь! Через телефон - сим по паспорту.
Через комп - провайдер дал доступ и IP тоже через твой паспорт...
смешно. данные нашего паспорта давно не являются конфиденциальной информацией, потому что паспортные данные везде - и на маркетплейсах, и в мед.картах. Любое заявление куда угодно можно написать только внося паспортные данные.
ой, я буду очень скучать по мамкиным политологам, эпидимиологам, экономистам и прочим малолетним дебилам- диванным экспердам широкого профиля.
Корею догоняем. Не зря дружим- опыт перенимаем.