Экономисты предупредили, что с 2026 года россияне будут заходить в интернет по паспорту

Обязательная идентификация поможет защитить несовершеннолетних и ограничить деятельность ботов

07 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В России с 100% вероятностью будет введен вход в интернет по паспорту через портал "Госуслуги", заявил в интервью "Газете.ru" экономист Максим Шошин.

По его словам, вероятность реализации этой меры в 2025–2026 годах оценивается как практически стопроцентная. Эксперт отметил, что у России уже есть готовая система идентификации – портал "Госуслуги", который можно использовать для подтверждения личности при доступе к контенту, в том числе "взрослому".

«Технически интегрировать доступ к интернету через учетную запись "Госуслуг" вполне реализуемо. Это масштабная задача, которая потребует изменений в работе соцсетей, видеохостингов и сайтов. Однако единая база данных о том, кто какой контент просматривает, станет привлекательной целью для хакеров и инструментом для злоупотреблений», – отметил Шошин.

Сторонники инициативы считают, что обязательная идентификация поможет защитить несовершеннолетних, ограничить деятельность ботов и повысить ответственность пользователей. Противники, напротив, предупреждают о рисках утраты анонимности, утечек персональных данных и сложностях внедрения.

Шошин напомнил, что аналогичные меры уже вводятся в других странах. В Великобритании с июля 2025 года вступают в силу положения закона Online Safety Act, обязывающие сайты с "взрослым" контентом проверять возраст пользователей. В Китае действует система фильтрации и цензуры интернета, известная как "Великий китайский файрвол", обеспечивающая государственный контроль над информацией.

По мнению эксперта, британская модель направлена прежде всего на защиту граждан и детей, тогда как китайская – на поддержание общественной стабильности и информационного контроля. Обе системы, подчеркнул он, постоянно балансируют между безопасностью и свободой слова.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.